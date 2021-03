Am dritten Tag in Folge brennt ein landwirtschaftliches Anwesen im Allgäu - dieses Mal in Pforzen (Ostallgäu). Die Feuerwehr verhindert am späten Montagabend Schlimmeres. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.