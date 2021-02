Das sind die reichsten Menschen der Welt

Bernard Arnault, Chef des französischen Luxuskonzerns LVMH, ist laut "Forbes Magazine" der reichste Europäer und im weltweiten Vergleich auf Platz drei. Der 71-Jährige ist an Luxusfirmen wie dem Champagnerhersteller Moët & Chandon oder der Modemarke Louis Vuitton beteiligt. Sein Reinvermögen soll rund 152 Milliarden US-Dollar betragen (Stand 3. Februar 2021). In der Vergangenheit stand er etwa wegen seines Besuchs bei dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in der öffentlichen Kritik.