Das sind die schönsten Winterbilder unserer Leser

„Die vielen Wege um den Elbsee (Aitrang, westlich von Marktoberdorf) herum gehören zu meinen Lieblingsstrecken. Als absoluter Sommermensch laufe ich am liebsten in der Hitze, aber auch an schönen Wintertagen, an denen die Wege unter einer lockeren Schneedecke liegen und der See zugefroren ist, ist dieser Ort für mich absolut paradiesisch“, schreibt Stefan Stahl zu einem Foto, das ihn beim Laufen zeigt. Gemacht hat es Christian Jerassek.