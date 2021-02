Das sind unsere Lieblingsoutfits der neuen Vizepräsidentin Kamala Harris

Kamala Harris und viele andere weibliche Politikerinnen traten während Donald Trumps Präsidentschaft komplett weiß gekleidet auf - wie hier bei einer Rede von Harris in Wilmington. Das weiße Outfit ist ein feministisches Statement und Symbol gegen Trumps Präsidentschaft, der als Frauenverächter gelte. Es erinnert an die ebenfalls weiß gekleideten Aktivistinnen, die vor rund 100 Jahren das volle Wahlrecht für Frauen in den USA erkämpften.