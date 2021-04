Deutsche Könige und Kaiser

Dieses Reiterstandbild an der Hohenzollernbrücke in Köln zeigt Wilhelm I. Er wurde am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Schloss Versailles gekrönt. Bekannt ist seine Regierungszeit unter anderem für den überlegten Politikstil Otto von Bismarcks, den Wilhelm I. bereits 1862 zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt hatte.