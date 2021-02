Die politische Karriere von Ex-Politiker und Wahl-Allgäuer Theo Waigel

Theo Waigel wird am 22. April 1939 in Oberrohr bei Krumbach geboren. Er ist mittlerweile Ehrenvorsitzender der CSU, verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Karriere beginnt mit dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Würzburg und München von 1959 bis 1963. 1967 promoviert er mit der Arbeit "Die verfassungsgemäßige Ordnung der deutschen, insbesondere der bayerischen Landwirtschaft". Das Foto zeigt Waigel (Mitte) 1988 gemeinsam mit Max Streibl (links) und Helmut Kohl (rechts).