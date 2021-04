Die Sonne lässt die Muskeln spielen und die Frühlingsblumen wachsen

Bernd Günther liefert zu seinen Fotos einen immer informativen und oft auch humorvollen Text. So wie hier: "Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün und lass uns an dem Bache die kleinen Veilchen blühn". Zugegeben, es ist kein Veilchen, sondern ein Buschwindröschen, das hier am Ufer des glitzernden Bächleins im Irseer Wald steht. Aber es ist ja auch noch nicht Mai.