Die Unwörter der letzten zehn Jahre

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) kürt jedes Jahr im Januar das "Unwort des Jahres". Die Jury wählt ein Wort, das für das jeweilige Jahr steht und beobachtet für die Auswahl das aktuelle Mediengeschehen. Die GfdS gibt das "Unwort des Jahres" 2020 am 12. Januar 2021 in Darmstadt bekannt. In der engeren Auswahl befinden sich Begriffe rund um die Corona-Pandemie.