FC Bayern München: Triple und zwei Supercups gewonnen - und jetzt auch noch die Klub-WM?

Der FC Bayern holt am 24. September 2020 gegen Sevilla im UEFA Supercup den nächsten Titel in Serie. Mit 2:1 nach Verlängerung besiegen die Bayern Sevilla in Budapest. Die Tore schossen Leon Goretzka (34. Minute) und das ausschlaggebende Tor per Kopfball in der 104. Minute Javi Martínez.