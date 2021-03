Die Jugend demonstriert wieder für das Klima. Nachdem es in den vergangenen Monaten ruhig geworden war um die Fridays for Future-Bewegung, nahmen nun auch wieder einige Kaufbeurer im Rahmen eines Aktionstags an der Kundgebung in der Kaufbeurer Kaiser Max Straße teil. Die Veranstaltung fand virtuell im Internet statt. Aus diesem Grund fanden sich nur wenige Organisatoren live in der Altstadt ein und hängten Plakate mit Forderungen und Sprüchen an einen Bauzaun.