Beim Landmaschinenhersteller AGCO/Fendt in Marktoberdorf sind am Montagmittag (22. März) laut Schätzungen der IG Metall Allgäu 1.500 Mitarbeiter früher nach Hause gegangen. Sie folgten dem Aufruf der Gewerkschaft zum Streik und machten bereits um 12 Uhr Feierabend. Etwa 250 Mitarbeiter versammelten sich an der Hauptpforte und am Nordtor zu jeweils einer Kundgebung.