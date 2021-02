Integrierte Leitstelle Allgäu: Der Alltag in einer Notrufleitstelle

24 Stunden jeden Tag ist die Integrierte Leitstelle Allgäu zu erreichen. In der Regel sitzen bis zu sechs Disponenten an Arbeitsplätzen wie diesen. Sie nehmen Notrufe entgegen, leiten die Informationen an Feuerwehr und Rettungsdienste weiter und sprechen sich mit Ärzten und Kliniken ab, um die Ressourcen optimal zu nutzen.