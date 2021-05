In diesem Jahr ging auch die Jazznacht beim Jazzfrühling in Kempten wie alle anderen Konzerte im Stadttheater ohne Publikum als Livestream über die Bühne. Unser Fotograf Peter Hausner war dabei und zeigt die Fotos der fünf Bands "Soultrouble and the Heavy Horns ", "Hackberrys", "Tom Hauser Band", "King Lui und der Jazzmop" und "Housewife Productions".