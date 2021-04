Céline Rudolph bewegt sich zwischen Berlin, São Paulo, Paris und New York in experimentellem Jazz ebenso wie in brasilianischer Musik, afrikanisch geprägter World Music, eindringlich interpretierten Chansons und urbanen Singer-Songwriter Sounds. Die Sängerin und Komponistin lässt sich zwischen Genres, Sprachen und Städten treiben und landet immer punktgenau in der Musik. Céline Rudolph (voc/git) steht auf der Bühne mit Ulf Kleiner (p/rhodes) und Matthias Pichler (b).