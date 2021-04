Nach dem Brand: So baute Familie Allgayer aus Oy-Mittelberg ihr Haus wieder auf

Am 23. April 2020 verursachte ein technischer Defekt den Brand im Haus der Familie Allgayer in Oy-Mittelberg. Von der Außenfassade griff das Feuer auf den Dachstuhl und die Küche über. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Versicherungsfachmann Jochen Blanz auf über 500.000 Euro. Nach dem Brand war der erste Stock unbewohnbar und musste im Juli 2020 komplett abgerissen werden. Die Familie baute ihr Haus mit viel Eigenarbeit und Unterstützung von Freunden und Familie wieder auf. Weihnachten 2020 feierten Sonja und Sebastian Allgayer und ihre beiden Söhne Hannes und Pius bereits wieder in ihrem Haus.