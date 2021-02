Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Fotos von Donnerstag, 25. Februar

Die Highlights von Donnerstag, 25. Februar, bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf in Bildern. Nach der Siegerehrung der Skispringerinnen fand eine Drohnen- und Lasershow in der Audi-Arena statt. Die Drohnenshow konnte am Mittwoch bei der Eröffnungsfeier nicht stattfinden.