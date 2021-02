Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Nordische Kombination am Freitag, 26.2.2021

Am Freitag kämpften die Männer bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf im Einzelwettbewerb der Nordischen Kombination um den Weltmeistertitel. Der Wettkampf in Bildern. Fabian Rießle beim Langlaufen der Nordischen Kombination der Männer. Rießle landete am Ende auf Platz sechs.