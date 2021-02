Am Sonntag, 28. Februar, fand bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf der Teamwettbewerb der Nordischen Kombinierer statt. Für Deutschland starteten Vinzenz Geiger, Eric Frenzel, Fabian Rießle und Terence Weber. Sie holen die zweite deutsche Silbermedaille in dieser WM.