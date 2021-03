Schockmoment beim WM-Skispringen am Freitag: Titelverteidiger Markus Eisenbichler ist beim WM-Einzel der Skispringer in Oberstdorf gestürzt. Er kam nach der Landung zu Fall und stürzte kopfüber in den Schnee, blieb aber unverletzt. Trotzdem darf Deutschland feiern, denn Karl Geiger holte Bronze. Unsere Fotos.