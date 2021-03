1 von 16

Bei den Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf gab es am Mittwoch im Langlauf über 15 Kilometer im Skating-Stil einen Dreifach-Erfolg der Norweger. Hans Christer Holund setzte sich vor Simen Hegstad Krüger und Harald Oestberg Amundsen durch. Die besten Fotos hier in unserer Galerie.