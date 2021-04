Prinz Philip ist tot - das waren seine umstrittenen Sprüche

Es ging auch mal derber her: Schon in frühen Ehejahren - hier die Hochzeit in Westminster Abbey 1947 - ließ er im Dialog mit einem Bahnarbeiter aufhorchen. Der Prinz fragte nach den Aufstiegschancen des Mannes, woraufhin er die Antwort bekam: "Oh, da müsste schon mein Boss sterben." Daraufhin entgegnete der Royal: "Genau wie bei mir."