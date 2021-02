Unsere Leser fotografieren: Echte Hingucker

Ein Foto von besonderem Seltenheitswert ist Dr. Martin Zurek in Irsee gelungen: Elf Störche saßen zur Nachtruhe auf den Blitzableitern der Friedhofskirche St. Stephan. Falls Sie nicht alles glauben, was in der Zeitung steht und darum nachzählen: Es sind echt elf – der Storch „oben ganz links“ ist eine Fahne.