Unsere Leser fotografieren: Gipfel - nicht nur aus dem Allgäu

Ein Ausflug in die Berge – sonnig, aber nicht zu heiß, dazu ein klarer Blick über die weite Landschaft: So wünschen wir es uns. Und Manfred Draut hat es im Herbst 2018 genau so erlebt: „Es war ein herrlicher Tag mit einer gigantischen Weitsicht. Am Tag darauf ist der Bahnbetrieb auf der Kanzelwand für die Sommersaison eingestellt worden. Das Glück war somit auf unserer Seite.“ Bei so einem Wetter lässt es sich prima im Gras liegen und über den Rand der Wanderschuhe auf die Berge schauen.