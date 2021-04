Vor genau 40 Jahren sorgte eine spektakuläre Aktion in Memmingen für Aufregung: Eine Gruppe von 20 jungen Erwachsenen besetzte im April 1981 für 14 Tage das ehemalige Mesnerhaus am Martin-Luther-Platz 15. Die Vision der jungen Männer und Frauen war es, in einem leerstehenden Gebäude ein selbstverwaltetes Kommunikationszentrum einzurichten, in dem sie Wohnen, Arbeit und Freizeit unter einem Dach vereinen wollten. Mit einem Flugblatt und an Infoständen erklärten sie ihr Anliegen, außerdem organisierten sie im Laufe der zwei Wochen vielfältige Aktionen wie einen Müsliverkauf, Konzerte, Handwerksdarbietungen, eine Kunstausstellung und Theateraufführungen. Ihr Ziel konnten die Aktivisten am Ende nicht verwirklichen, die Gruppe löste sich schließlich auf.