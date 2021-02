Rodeln, Schlittschuh fahren, Langlaufen, Spazieren gehen: Bevor am Montag in Bayern verschärfte Corona-Regeln in Kraft treten und der Lockdown verlängert wird, strömten am Wochenende wieder viele Touristen ins Allgäu. Sonne und Schnee zogen Hunderte in Richtung Berge.