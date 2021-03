Zehn Jahre nach dem Atomunglück von Fukushima

Rauch steigt am 11. März 2011 über dem japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi auf. Reaktorblock I und III explodieren bei dem Unglück. In ihnen löst sich eine Kernschmelze aus. Noch am Tag der Atomkatastrophe verlassen rund 150.000 Menschen ihr Zuhause in dem Gebiet. Viele von ihnen können nie wieder zurückkehren.