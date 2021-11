Lebensgefährliche Aktion Mann stellt sich in München absichtlich aufs Gleis und zwingt S-Bahn zur Notbremsung Drei Unbekannte haben am Donnerstag einen Bahnübergang in München überquert. Plötzlich blieb einer der Männer stehen, um eine sich nähernde S-Bahn zu stoppen.

26.11.2021 | 09:09 Uhr