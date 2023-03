Los Angeles (dpa) — Der Schauspieler Brendan Fraser hat den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. In "The Whale" von Darren Aronofsky spielt der 54-Jährige einen stark übergewichtigen Mann, der sich seiner Teenager-Tochter wieder annähern will.

dpa

13.03.2023 | Stand: 04:27 Uhr