Zugtaufe: Eine Bahn namens „Buchloe“

„Buchloe“ – so soll künftig ein Zug der Bayerischen Regionalbahn heißen. Das berichtete Bürgermeister Robert Pöschl bei der Sitzung des Stadtrats am vergangenen Dienstagabend. Die Bahn hat einen Antrag auf die Nutzung des Buchloer Stadtwappens gestellt. Dieses soll bei einem Fest am Bahnhof im Juli auf einem Zug angebracht werden. Anschließend erfolgt die Taufe auf den Namen „Buchloe“.

Bayerische Regionalbahn tauft Zug auf den Namen „Buchloe“

Am Samstag, 26. Juli, plant die Bahn laut ihrem Antrag ein Fest in Buchloe. Hintergrund sind die Jubiläen „50 Jahre Stellwerk Buchloe“ und „190 Jahre Eisenbahn in Deutschland“. Im Rahmen dieser Feier soll in der Mittagszeit dann auch der Zug getauft werden, sagte Pöschl. Er sprach von einem „sehr großen Fest mit buntem Programm.“ Diverse Fahrzeuge und das Stellwerk können besichtigt werden und Dampfzug-Pendelfahrten nach Kaufbeuren sind geplant, berichtete Organisatorin Susanne Gulden jüngst im Gespräch mit unserer Redaktion. Zudem gibt es Live-Musik am Bahnhofsplatz und ein Programm für Kinder sowie Essen und Getränke.

„Mahnende“ Worte vonseiten des Buchloer Stadtrats

Ohne Gegenstimme erlaubte der Stadtrat die Verwendung des Wappens. Ein paar „mahnende“ Worte in Bezug auf die „Buchloe-Bahn“ hatte Franz Lang (Freie Wähler) noch parat. Wichtig sei ihm zufolge eines nach der Zugtaufe ganz besonders: „Die Bahn sollte dann auch immer pünktlich kommen und abfahren. Sonst wirft das ein schlechtes Licht auf Buchloe“, sagte er mit einem Augenzwinkern.