Am vergangenen Dienstag veranstaltete die Kulturlawine im Haus der Begegnung in Buchloe ihr Weihnachtskonzert und stimmte schon einmal musikalisch für Weihnachten ein. Mit dabei waren sämtliche Orchester und Ensembles, so wie der neue Kulawi-Chor der Kulturlawine.

