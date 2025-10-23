Icon Menü
Waal/Bronnen

Rathauszwerge bleiben Thema

Bürgerversammlung: Im Waaler Ortsteil Bronnen geht es um die Alte Schule und Vereinsspenden, um schlechte Straßen und die Bücherei.
    Welche Themen die Einwohner bewegen, zeigte sich bei der Bügerversammlung im Waaler Ortsteil Bronnen.
    Welche Themen die Einwohner bewegen, zeigte sich bei der Bügerversammlung im Waaler Ortsteil Bronnen. Foto: Sabine Preller

    Wie bei allen Bürgerversammlungen in den Ortsteilen von Waal berichtete Bürgermeister Robert Protschka auch in Bronnen über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Die Fertigstellung der Alten Schule in Bronnen war sicherlich einer der Höhepunkte für die Gemeinde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 470.000 Euro. Diese konnten teilweise aus Fördermitteln finanziert werden. Ein Dankeschön richtete Protschka an alle Beteiligten, die sehr viel Zeit durch ihre Eigenleistung eingebracht haben.

