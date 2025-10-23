Rathauszwerge bleiben Thema

Wie bei allen Bürgerversammlungen in den Ortsteilen von Waal berichtete Bürgermeister Robert Protschka auch in Bronnen über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Die Fertigstellung der Alten Schule in Bronnen war sicherlich einer der Höhepunkte für die Gemeinde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 470.000 Euro. Diese konnten teilweise aus Fördermitteln finanziert werden. Ein Dankeschön richtete Protschka an alle Beteiligten, die sehr viel Zeit durch ihre Eigenleistung eingebracht haben.

Sabine Preller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86875 Waal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Robert Protschka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis