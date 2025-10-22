Veranstalter sind zufrieden

Kürzlich fand das traditionelle Stadelfest des Musikvereins Jengen im Musikantenstadel in Ummenhofen statt. Im gut gefüllten Stadel sorgte die Partyband Von verschiedenen Vätern für ordentlich Stimmung. Licky Fiz heizte dem Publikum mit stimmungsvollen Titeln bis spät in die Nacht ein.

Nach einer schnellen Umbauphase am Morgen trafen die ersten Gäste zum Mittagessen pünktlich um 11.30 Uhr ein. Während sie sich die verschiedenen Gerichte schmecken ließen, wurden sie von der Musikapelle Waalhaupten mit feiner Blasmusik verwöhnt. Danach gab es für die kleinen Gäste kein Halten mehr. Sie wollten unbedingt die Kinderspiele ausprobieren oder in der Hüpfburg ihre angestaute Energie loswerden. Die Jengener Musikerinnen ließen ihrer Kreativität freien Lauf und verwandelten die Kinder in Schmetterlinge und viele weitere tolle Tiere sowie Kinderidole.

Später, als der Verdauungsschnaps wirkte, war im separat aufgebauten Zelt einiges los. Die Gäste konnten sich an einem reichhaltigen Buffet mit Kuchen, Torten und Muffins bedienen. Zum Ausklang des Festes hat der Nachwuchs der gemeinschaftlichen Jugendkapelle sein Können aufgeführt. Die Nachwuchs-Talente waren ganz gespannt, denn es war ihr erster offizieller Auftritt mit ihrem neuen Dirigenten, Sebastian Unsin.

Nicht nur der musikalische Leiter war zum ersten Mal mit den Jugendlichen unterwegs, es wurde auch der neue Name vorgestellt, unter dem die Juka nun auftritt. Der Nachwuchs-Tenorhornist, Markus Kugler, stellte voller Stolz die Jugendkapelle „Allgäuer Nordwind“ vor. Und schon jetzt freuen sich alle Beteiligten auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt „Stadelfest in Ummenhofen ist“.

