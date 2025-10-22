„Ambitioniert und anstrengend“: Buchloe soll bis 2040 klimaneutral werden

„Unser Vorhaben ist ambitioniert und es wird anstrengend werden. Aber ich möchte, dass wir diesen Weg weitergehen.“ Entschlossen zeigte sich Bürgermeister Robert Pöschl in der jüngsten Stadtratssitzung. Die Vorstellung des Klimaschutzkonzepts für Buchloe stand dabei im Fokus. Denn die Stadt soll bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden.

Der Stadtrat fasste am Dienstagabend mit großer Mehrheit den Grundsatzbeschluss, den bereits eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Zuvor erläuterten Klimaschutzmanagerin Andrea Ruprecht und Dr. Hans-Jörg Barth vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) die notwendigen Schritte hin zur Treibhausgasneutralität.

Die vor Kurzem erreichte Zertifizierung im Programm „European Energy Award“ (EEA) zeige, dass sich die Stadt bereits „auf einem guten Weg“ befinde, erklärte Andrea Ruprecht. Das EEA-Projekt ist ein Kontrollinstrument für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Buchloe will flexibel bleiben

Für die Zukunft sei es wichtig, weitere Strategien festzulegen, betonte Ruprecht. Und hier kommt das Klimaschutzkonzept ins Spiel, das die notwendigen Maßnahmen konkret beschreibt. „Wichtig ist, dass wir immer flexibel bleiben“, meinte Ruprecht. Denn auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden sich in den kommenden 15 Jahren immer wieder ändern.

Drei Schwerpunkte stellte der Energieexperte Dr. Hans-Jörg Barth in seiner Präsentation in den Mittelpunkt: die Bereiche Wärme, Strom und Kraftstoffe.

Wärme: Aktuell liegt der Anteil an fossilen Brennstoffen in Buchloe bei 85 Prozent, sagte Barth. Dies entspreche 19 Millionen Liter Heizöl, oder 1275 Lastwagenlieferungen. Die Vision des Experten: Bis 2040 werden 61 Prozent des Energiebedarfs aus Umweltwärme (Wärmepumpen) gewonnen. Dazu müssten pro Jahr 60 Gebäude energetisch saniert und mindestens 120 Heizungen im Jahr ausgetauscht werden.

Strom: Der Verbrauch liegt aktuell bei 79.000 Kilowattstunden pro Jahr. Die Prognose: Bis 2040 steigt der Stromverbrauch um 70 Prozent, denn gerade Wärmepumpen, aber auch E-Autos benötigen Strom. Um mehr Strom vor Ort zu erzeugen, braucht es laut Barth einen Ausbau der PV-Anlagen um drei Hektar pro Jahr.

Kraftstoffe: Aktuell sind knapp 9000 Autos in Buchloe gemeldet, der Anteil der elektrischen Fahrzeuge liegt bei drei Prozent. 7,5 Millionen Liter fossiler Kraftstoff werden benötigt, um mit einem Verbrenner jährlich rund 13.5000 Kilometer im Schnitt zu fahren. 2040 sollte der Anteil der E-Autos laut Barth bei 88 Prozent liegen (340 neue Zulassungen pro Jahr). Die Zahl der gemeldeten Autos sollte 30 Prozent sinken (175 pro Jahr weniger) und die durchschnittliche Fahrleistung nur noch 11.300 Kilometer pro Jahr betragen, um das Ziel zu erreichen.

„Energiesparen ist eine Investition in die Zukunft

Klimaschutz ist aus Barths Sicht auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. „Wenn Energie gespart wird, ist dies eine Investition in die Zukunft“, so der Eza-Experte.

In den Bürgerworkshops hätten die Buchloerinnen und Buchloer bereits selbst große Ziele benannt, sagte Barth. Daher sei es nun wichtig, sie mitzunehmen. Dies sah auch Bürgermeister Pöschl so: „Bei allem, was wir tun, sind wir angewiesen auf unsere Bürger und Unternehmer. Sie müssen diesen Weg mitgehen.“

Die Stadt selbst müsse „dran bleiben“. Das gelte auch für das kommende Jahr 2026, für das die Klimaschutzmanagerin mehrere Schwerpunkte, sogenannte Meilensteine, benannt hat: etwa die Fertigstellung der kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung einer PV-Anlage bei der Kläranlage oder den Ausbau von Photovoltaik im Stadtgebiet.

Sich in Buchloe für den Klimaschutz einsetzen

„Ich denke, wir haben erkannt, dass wir uns für den Klimaschutz einsetzen müssen“, fasste Elfi Klein (Grüne) die Wortmeldungen ihrer Kollegen zusammen. Einzig Wolfgang Dröse (AfD) zweifelte am Konzept und an der dafür geschaffenen Stelle in der Verwaltung. „Was hier geleistet wird, ist hervorragend. Dies wird sich bald in mehrfacher Hinsicht ausgezahlt haben“, hielt der Bürgermeister dagegen.