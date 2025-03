Die ewige Posse um eine Bahnhofsuhr geht zu Ende

Die ewige Posse um eine zusätzliche Bahnhofsuhr in Buchloe geht zu Ende: Mit 7:4 Stimmen rangen sich die Stadträte in der jüngsten Bauausschusssitzung nach längerer Diskussion dazu durch, eine Uhr am Gebäude der Volkshochschule anzubringen.

Die Uhr in Buchloe ist seit zehn Jahren ein Thema

Seit rund zehn Jahren wird in Buchloe immer wieder der Wunsch nach einer Uhr am Bahnhofsgebäude laut. Dabei gibt es längst eine - nur eben nicht an der richtigen Stelle. Der existierende Zeitmesser nämlich weist gen Süden. Und das ist nach Auffassung vieler Kritiker nicht die Himmelsrichtung, aus der die meisten Bahnfahrer zum Bahnhof eilen. Viel wichtiger wäre es, eine Uhr auf der Ostseite des Empfangsgebäudes anzubringen, damit jeder, der aus Richtung Bahnhofstraße kommt, die Uhr im Blick hat, argumentieren manche Bürger.

Doch zahlreiche Anfragen seitens der Stadt prallten bei den Bahn-Verantwortlichen stets ab: Bauliche, technische und gestalterische Gründe sprächen gegen eine Änderung der Situation, hieß es. Jetzt kam die Wende: Die Bahn schenkte der Stadt eine übrig gebliebene Bahnhofsuhr. Diese könne am Bahnhofsplatz aufgehängt werden – nur eben nicht am Gebäude der Bahn. Stadtbaumeister Stephan Müßig machte sich also auf die Suche, und wurde fündig.

„Es wäre die Erfüllung eines Wunsches vieler.“ Rudolf Grieb, Stadtrat Buchloe (UBI)

Die Uhr könnte künftig am Gebäude der Volkshochschule hängen, schlug er vor. Mithilfe einer Fotomontage präsentierte er gleich vier verschiedene Montagehöhen. „Das ist zwar nicht optimal, aber gut sichtbar und ich denke, wir könnten mit dieser Lösung leben“, meinte Müßig. Dieser Auffassung schloss sich selbst Rudolf Grieb (UBI) an: „Es wäre die Erfüllung eines Wunsches vieler, damit sollten wir zufrieden sein.“

Auch ein neuer Schriftzug „Musikschule“ wird in Buchloe angebracht

Laut Bürgermeister Robert Pöschl habe an der Position auch der Architekt, der einst die Sanierung des Vhs-Gebäudes durchgeführt hat, ein Wort mitzureden – und der befürworte die Uhr an der Stelle eigentlich nicht. Auch Josef Schmalholz (CSU) meinte: „Ich kann dieses Theater nicht mitmachen. Die alte Bahnhofsuhr verschandelt das ganze Gebäude.“ Von einem „Liebhabermodell“ sprach hingegen Rudolf Grieb, während Franz Lang (FW) die Ansicht vertrat, es brauche überhaupt keine Uhren am Bahnhofsplatz, schließlich habe „heute jeder ein Handy“.

Schlussendlich setzte sich die Mehrheit der Stadträte durch und votierte für die Montage des Zeitmessers am Vhs-Gebäude. Das Haus soll künftig auch mit dem zusätzlichen Schriftzug „Musikschule“ versehen werden. Diesen Beschluss fassten die Mitglieder des Ausschusses einstimmig.