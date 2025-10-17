Derby-Wochenende für den ESV steht bevor

Nach dem siegreichen Auftakt in die neue Bayernliga-Spielzeit stehen den Buchloer Piraten an diesem Wochenende gleich die ersten beiden Highlights der noch ganz jungen Saison bevor. Denn mit dem Auswärtsspiel am Freitag beim Rivalen in Landsberg (20 Uhr) und dem Heimspiel am Sonntag ab 17 Uhr gegen den amtierenden Vizemeister Königsbrunn warten nicht nur zwei Derbys, sondern auch zwei echte Top-Teams der Liga auf die Rot-Weißen. Beide Nachbarschaftsduelle gibt es auf SpradeTV zu sehen.

ESV Buchloe will nach dem Auftakterfolg seine Leistung weiter steigern

Der Auftakt ist den Freibeutern schon einmal geglückt: Durch einen 3:2-Sieg konnten die Buchloer am vergangenen Wochenende mit drei Punkten in die neue Saison starten. Dennoch war der Erfolg in einem ausgeglichenen Spiel mit einem harten Stück Arbeit verbunden, wie der neue ESV-Trainer Waldemar Dietrich zugeben musste. „Wir sind über die drei Punkte zum Auftakt natürlich sehr glücklich, denn die waren sehr wichtig“, meinte Dietrich. „Aber wir müssen in den nächsten Partien sicher besser spielen“, schob er hinterher.

In der Tat hätte das erste Saisonspiel durchaus anders ausgehen können. Die Gegner des ESV aus Geretsrieder waren sicherlich nicht schlechter an diesem Tag. Doch mit Leidenschaft, einem guten Rückhalt David Blaschta im Tor – der gegen Königsbrunn im Übrigen am Sonntag auf seinen ehemaligen Verein trifft – und einem geschlossenen Mannschaftsauftritt erarbeiteten sich die Freibeuter den Auftaktsieg. Daran wollen die Freibeuter nun anknüpfen.

ESV Buchloe trifft am Freitag auf die Riverkings

Am Freitag geht es für die Buchloer nur gut zwölf Kilometer weit ins benachbarte Landsberg, wo sie im Hungerbachdome auf die Riverkings treffen. Die letzten Duelle gegen die Mannen vom Lech waren stets stimmungsvolle Partien – wenngleich die Buchloer im vergangenen Jahr zwei Niederlagen hinnehmen mussten. Das Derby mit der kürzesten Entfernung aller Bayernligisten verspricht auch heuer wieder, ein interessantes Match vor prächtiger Kulisse zu werden, da die Landsberger ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartet sind – mit einem 5:2-Auswärtssieg in Dingolfing

Das ist der Gegner des ESV Buchloe am Sonntag

Am Sonntag empfangen die Piraten dann den aktuellen Vizemeister Königsbrunn, der in den beiden Jahren zuvor sogar als Meister brilliert hatte. Die Königsbrunner sind also echte Titel-Sammler, die auch dank ihres Top-Stürmers und Ex-DEL-Angreifers Marco Sternheimer vor allem zu den Playoffs regelmäßig zur Höchstform auflaufen. Auch in diesem Jahr zählen sie wieder zu den absoluten Favoriten. Dies untermauerte auch der souveräne 8:4-Erfolg in Pfaffenhofen zum Start. Umso wichtiger wird für den ESVB daher wieder die Unterstützung der heimischen Fans sein, wenn man nach dem gelungenen Auftakt auch gegen die beiden favorisierten Nachbarn bestehen will und in den prestigeträchtigen Derbys weiter punkten möchte.