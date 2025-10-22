Gestärkt durch den Heiligen Geist

Kürzlich bekamen 47 junge Menschen aus der Pfarreiengemeinschaft Buchloe das Sakrament der Firmung gespendet. Firmspender war Weihbischof Florian Wörner. In seiner Predigt führte er aus, wie Gottes Geist mit seinen Gaben im Leben von Menschen zum Guten wirkt und Gott spürbar wird.

Die musikalische Gestaltung in der festlich geschmückten Stadtpfarrkirche übernahmen Eltern der Firmlinge unter Leitung von Kirchenmusikerin Margit Sedlmair. Sie gaben der Feier einen feierlichen und stimmigen Rahmen.

Die Neugefirmten sind Jannis Aumüller, Patrik Babić, Marin Babić, Jonas Baur, Michael Blinzig, Oliwia Chęcińska, Michael Echtler, Mathias Forster, Paula Frei, Lukas Fünfer, Niklas Gayer, Christina Götzfried, Emma, Luca Hefele, Sabrina Heider, Elias Herzog, Amelie Hofmann, Simon Jaser, Jana Klotz, Leo Klotz, Linus Lang, Anton Leitmeier, Marina Mandl, Brayan Mühlberg, Chiara Nieberle, Tomasz Oleksiej, Matthäus Port, R. Jimmy Razafimampionona, Leonie Rid, Emma Schmid, Maximilian Schmid, Lea Schmidt, Amy-Rose Schuster, Anton Schütz, Nina Sylvester, Dominik Theileis, Felix Thomas, Theresa Tröbensberger, Miriam Tröbensberger, Elisa Weber, Julia Wiedemann, Leonard Wörle und Theresa Wörle.

