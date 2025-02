Knall am Himmel: Bundeswehr übt mit Eurofightern über Buchloe

In Buchloe schepperten am Freitagvormittag die Scheiben, am Himmel knallte es mehrmals. Hintergrund waren Übungsflüge der Bundeswehr. Die Radardaten zeigen: Zehn Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg flogen ab 9.30 Uhr über dem Allgäuer Luftraum (TRA Allgäu), berichtet ein Sprecher des Bundeswehr-Luftfahrtamtes auf Nachfrage unserer Redaktion.

Knall am Himmel: Jets donnern über Buchloe

Dabei erreichten die Flieger Höhen von knapp 11.000 Metern, kurzzeitig waren sie mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs, so der Sprecher. Weiter teilt er mit: „Ab 10 Uhr war auch der Tanker Anchor ‚Gretchen‘ aktiv und wurde von einem Tanker vom Typ A330 der niederländischen Luftwaffe beflogen.“ Zusätzlich kamen noch zwei Kampfflugzeuge vom Typ „Tornardo“ des Taktischen Luftwaffengeschwaders aus Büchel um 10.40 Uhr in den TRA Allgäu – und zwar zur Luftbetankung. Um 11 Uhr haben die Flugzeuge den Luftraum über Buchloe wieder verlassen, heißt es.

Bei den Überschallflügen testete die Bundeswehr etwa die Funktion der Triebwerke, der Steuerorgane und weiterer Flugzeugsysteme. So seien insbesondere nach Reparaturen und Instandsetzungen Testflüge notwendig, um die Funktionalität der Jets zu überprüfen. „Aus Flugsicherheitsgründen“ sei das Ganze zwingend erforderlich.

Wann übt die Bundeswehr im Luftraum über Buchloe?

Der Allgäuer Luftraum steht nach Angaben der Luftwaffe montags bis donnerstags von 8 bis 23.30 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 17 Uhr für Übungsflüge zur Verfügung. „Für verschiedene Übungsflugvorhaben, insbesondere von Abfangjägern, ist es unerlässlich, bestimmte Lufträume für den Zeitraum dieses Trainings von Verkehrsflugzeugen komplett freizuhalten“, erklärt der Sprecher. „Nur unter dieser Voraussetzung können diese Übungen effektiv und vor allem sicher durchgeführt werden, da sie in der Regel viel Platz erfordern.“

Um dies zu gewährleisten, werden zeitweise spezielle Lufträume, wie der TRA Allgäu über Buchloe, eingerichtet. Während der besagten „Aktivierungszeit“ dürfen sich nur noch dafür freigegebene Flieger in diesem Luftraum aufhalten. Seitens der Luftwaffe heißt es: „Nach den uns vorliegenden Daten wurde der Flugbetrieb nach den flugbetrieblichen Bestimmungen durchgeführt.“