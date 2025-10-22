Zwischen Konzert und Andacht: „Musik für die Seele“ berührt in Buchloe

Ein interessantes, ungewohntes und mit Bekanntem verbindendes Programm erlebte man eine gute Stunde lang bei der „Musik für die Seele“ in der Buchloer Stadtpfarrkirche unter Leitung von Kirchenmusikerin Margit Sedlmair. Neues geistliches Liedgut, Klänge von Dvorak, Klezmer-Melodien und bei den reinen Instrumentalstücken sowohl Barockklänge als auch zeitgenössische Klangsprache prägten die nachdenklich-besinnliche „kirchenmusikalische Andacht“, die so eine ideale Schnittmenge aus Konzert und Gottesdienst darstellte.

Kathi Stimmer-Salzeder trägt großen Anteil am Programm bei „Musik für die Seele“

Einen bedeutenden Anteil am Programm hatten Chorsätze von Kathi Stimmer-Salzeder (schön und oft mit dezent schwebenden Oberstimmen begleitet von Theresa Tröbensberger, Querflöte), Anne Quigley, Christoph Zehendner, Lutz Riehl und Thomas Quast, bei denen es sehr auf den Text ankam. Passend zum Kirchweihsonntag wurden stark die Rolle der Kirche, der Gemeinschaft, des Betens und der tief im Menschen vorhandenen spirituellen Sehnsüchte reflektiert.

Entsprechend hatte vieles stark appellativen Charakter zwischen „Mach dich auf“ und „Einen neuen Aufbruch wagen“, das in einem fast provokanten Ausruf „Jetzt!“ mündete: Glauben verlangt eben auch Aktivität und Stellung-Beziehen, nicht nur den Rückzug in geistliche Selbstgenügsamkeit.

Buchloer Kirchenchor glänzt bei „Musik für die Seele“

Der Kirchenchor (Leitung: Margit Sedlmair) glänzte mit guter Textverständlichkeit sowie Transparenz und Klarheit der Umsetzung – da ging von Aussagenuancen nichts verloren. Eine ganz andere Klangsprache hatten die vier Psalmvertonungen „Biblické pisné“ („Biblische Lieder“) von Antonín Dvořák, die böhmische Romantik mit unüberhörbarer Nähe zur ostkirchlichen Liturgie verbanden.

Ein faszinierendes Erlebnis: Begleitet von Susanne Holm gestaltete Lenka Senajovás Sopran unter die Haut gehend innig, zugleich schlank und schlicht. Dass die Sängerin nicht nur das Kunstliedfach beherrscht, sondern auch den fast agitatorischen Liedermacher-Klezmer-Stil und sich zusätzlich selbst auf der Gitarre begleitete, zeigte sie im „Lobe meine Seele den Herrn“ von Albert Frey.

Instrumentale Programmpunkte überzeugen bei „Musik für die Seele“ ebenfalls

Auch die instrumentalen Programmpunkte hatten reizvolle Gegensätze zu bieten: Monika Götzfried (Trompete) intonierte zunächst gestochen und glanzvoll barocke Klänge von Alibinoni, um sich später – und bläserisch ebenfalls überzeugend – aufs modern-freitonale Parkett zu wagen: Burkhard Mohrs dreisätziges „Festlich und cool“ trifft es im Titel ganz gut.

Mal jazzig-synkopiert und mit Chromatik gespickt, mal als moderne Toccata sorgte das Stück für hörenswerte Klangerlebnisse. Stadtpfarrer Dieter Zitzler und Mesnerin Sabine Horn trugen Textimpulse vor, die bestens zu den Liedtexten passten.