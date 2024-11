Das ist am Wochenende auf dem Lindenberger Weihnachtsmarkt geboten

Auch in diesem Jahr heißt der Weihnachtsmarkt in Lindenberg-Buchloe die Gäste am ersten Adventswochenende willkommen. Der Platz rund um das Vereinsheim in Lindenberg wird festlich geschmückt, gleich mehrere Konzerte finden statt und sogar der Nikolaus kommt.

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Lindenberg-Buchloe

Name: 30. Lindenberger Weihnachtsmarkt

Ort: 86807 Buchloe-Lindenberg, Vereinsheim Lindenberg, Schulberg 3

Termin: 30.11. und 1.12.2024

Umfang: Stände mit Dekoration und Geschenken, Essen und Trinken, Live-Musik, Lebende Krippe, Bücherflohmarkt

Icon Vergrößern Lindenberger Weihnachtsmarkt Foto: Isabella Faßnacht Icon Schließen Schließen Lindenberger Weihnachtsmarkt Foto: Isabella Faßnacht

Datum und Öffnungszeiten: Wann ist 2024 der Weihnachtsmarkt in Lindenberg?

Der Lindenberger Weihnachtsmarkt findet rund um das Vereinsheim am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember 2024, statt. Am Sonntag öffnet der Markt nach dem Adventskonzert. Das sind die Öffnungszeiten des 30. Lindenberger Weihnachtsmarktes:

Samstag, 30. November 2024: von 16 bis 20 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2024: von 15 bis 19 Uhr

Programm: Was ist beim 30. Lindenberger Weihnachtsmarkt geboten?

An den Marktständen auf dem Weihnachtsmarkt in Lindenberg können Besucherinnen und Besucher Weihnachtsbasteleien, Strickwaren, Kränze oder Holzarbeiten kaufen. An beiden Tagen organisieren Lindenberger Ministrantinnen und Ministranten einen Bücherbasar. Wer hungrig ist, probiert Apfelküchle oder Crêpes, Schupfnudeln oder Bratwurst, Glühwein oder Kinderpunsch.

An beiden Tagen treten mehrere Musikgruppen aus Lindenberg, Buchloe und der Umgebung auf der Weihnachtsmarktbühne auf. Bei der Lebenden Krippe sitzen Kinder, als Maria, Josef und die Hirten verkleidet, in einem Stall. Auch Schafe und ein Esel sind dabei.

Samstag, 30. November 2024

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Sonntag, 1. Dezember 2024

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Der Bücher-Basar auf dem Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag, 30. November, um 16 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr.

Kinderprogramm: Was erwartet Kinder auf dem Weihnachtsmarkt in Buchloe-Lindenberg?

Am Samstag, 30. November 2024 gibt es ab 17 Uhr eine Bastelwerkstatt im Obergeschoss des Vereinsheims. Am Sonntag, 1. Dezember 2024, können Kinder von 15 bis 18 Uhr mit einer Kutsche durch das Dorf fahren. Abends (17.30 Uhr) kommt der Nikolaus zum Weihnachtsmarkt. Große und kleine Gäste können die Lebende Krippe an beiden Tagen bestaunen.

Icon Vergrößern Der Nikolaus kommt am Nachmittag des Ersten Advents (1.12.24) auf den 30. Lindenberger Weihnachtsmarkt. Foto: Cornelia Härtl Icon Schließen Schließen Der Nikolaus kommt am Nachmittag des Ersten Advents (1.12.24) auf den 30. Lindenberger Weihnachtsmarkt. Foto: Cornelia Härtl

Musik: Welche Konzerte gibt es 2024 auf dem Lindenberger Weihnachtsmarkt?

Die Bläsergruppen der Stadtkapelle Buchloe und des Musikvereins Germaringen sowie die Jugendkapelle Singoldfüchse treten am Samstag auf. Am Sonntag veranstaltet die Pfarrgemeinde Lindenberg ein Adventskonzert. Nachmittags spielen die Lindenberger Jungmusikerinnen und Jungmusiker, am Abend die Stadtkapelle Buchloe.

Anfahrt: Wie kommt man am besten zum Weihnachtsmarkt in Lindenberg?

Wer mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt in Buchloe-Lindenberg fahren möchte, gibt Schulberg, Lindenberg-Buchloe in sein Navi ein. Lindenberg ist über die B12 sowie die Kaufbeurer Straße (OAL 15) zu erreichen.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Lindenberger Weihnachtsmarkt mit der Regionalbahn und zwei anschließenden Umstiegen in die Buslinien 16 oder 57 zu erreichen.

Parken: Wo parke ich in Lindenberg?

Die Besucher können auf den Zufahrtsstraßen zum Weihnachtsmarkt und am Kirchberg parken. Der Kastanienweg ist eine Rettungsgasse, deshalb dürfen dort keine Autos stehen.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt 2024 in Lindenberg?

Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Lindenberg sind der Musikverein Frohsinn Lindenberg, die Lindenberger Alphornbläser, die Jugendkapelle Lindenberg und die Pfarrgemeinde Lindenberg.

Die Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.