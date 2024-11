Waaler Advent 2024 - Das ist dieses Jahr beim Weihnachtsmarkt in Waal geboten

Der Waaler Advent wird seinem Ruf als idyllischer Weihnachtsmarkt immer gerecht. Auch 2024 wird es den Weihnachtsmarkt in Waal, schön zwischen Kirche, Rathaus und Schloss gelegen, wieder geben. Wann ist der Waaler Advent 2024? Wie sind die Öffnungszeiten, wie ist das Programm und wo kann man in Waal parken? Hier alle Informationen.

Steckbrief: Der Waaler Advent 2024

Name : Waaler Advent

Ort : 86875 Waal, Marktplatz

Termin : 14.12. und 15.12.2024

Umfang : Marktstände, Lebende Krippe, Krippenausstellung, Live-Musik, Auftritte

Datum und Öffnungszeiten: Wann ist 2024 Weihnachtsmarkt in Waal?

Der Waaler Advent findet auf dem Marktplatz im Herzen des Singoldmarktes am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Dezember 2024, statt. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 14. Dezember 2024 : von 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 15. Dezember 2024 : von 14 bis 20 Uhr

Programm: Was ist beim Waaler Advent geboten?

Das genaue Programm beim Weihnachtsmarkt in Waal wurde noch nicht bekanntgegeben. Besucher dürfen sich aber auf jeden Fall auf eine vorweihnachtliche Mischung von Essens- und Getränkeständen, Punsch und Glühwein, Waffeln und Bratwürsten, Kunsthandwerkern und Geschenke-Händlern, sowie Auftritt von Musikern - unter anderem der Musikkapelle Waalhaupten - und Chören freuen. Ob es beim Waaler Advent auch wieder schneien wird, wie zuletzt vor zwei Jahren, bleibt abzuwarten.

Icon Vergrößern Beim Waaler Advent mit seiner schönen Kulisse ist immer gute Stimmung. Foto: Klaus D. Treude (Archivbild) Icon Schließen Schließen Beim Waaler Advent mit seiner schönen Kulisse ist immer gute Stimmung. Foto: Klaus D. Treude (Archivbild)

Anfahrt und Parken beim Waaler Advent 2024

Die Marktgemeinde Waal mit ihren rund 2200 Einwohnern liegt im Ostallgäu südöstlich von Buchloe und ist über Buchloe, Jengen oder Germaringen und Oberostendorf gut mit dem Fahrzeug erreichbar. Es gibt Parkplätze nahe des Marktplatzes, etwa entlang der Singoldstraße, die jedoch meist sehr schnell belegt sind.

Weihnachtsmarkt in Waal - Adresse für das Navi:

Waal, Marktplatz

Seit wann gibt es Weihnachtsmärkte im Allgäu?

Die Geschichte der Weihnachtsmärkte im Allgäu beginnt im 14. Jahrhundert. Damals kamen die Stadtoberen auf die Idee, in der Adventszeit den Handwerkern im Ort eine Gelegenheit zu bieten, ihre Produkte auf dem zentralen Marktplatz anzubieten. Die Handwerker nahmen das Angebot natürlich dankend an. Sie errichteten Verkaufsstände, vollgepackt mit geflochtenen Körben, mit selbst gebasteltem Spielzeug, mit Sternen oder Kugeln.

Im 14. Jahrhundert dürften Besucherinnen und Besucher von Weihnachtsmärkten zwar vergeblich nach Christstollen, Spekulatius oder Pfannkuchen Ausschau gehalten haben. An ihr leibliches Wohl wurde allerdings auch in der Geburtsstunde der Weihnachtsmärkte gedacht - in Form von gerösteten Kastanien, Mandeln oder Nüssen.

Die Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.