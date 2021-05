Buchloer Stadtrat beschreitet Neuland mit Hybridsitzungen

Gremium reagiert auf Corona-Lage: Künftig tagt der Stadtrat teils in Präsenz, teils online getagt. Der Bürgermeister ist im Saal, alle anderen könne sich zuschalten.

13.05.2021 | Stand: 13:38 Uhr

Neuland beschreitet der Buchloer Stadtrat: In der Sitzung am Dienstagabend legten sich die Mitglieder auf eine neue Form der Sitzungen fest. Künftig soll hybrid und nicht mehr – wie bisher – in Präsenz getagt werden. Hybrid bedeutet: Nur der Bürgermeister muss als Sitzungsleiter persönlich anwesend sein, die übrigen Stadträte dürfen sich entweder online zuschalten, oder erscheinen persönlich. Für Besucher gilt: Sie können die öffentlichen Sitzungen nach wie vor in persönlicher Anwesenheit verfolgen. Hintergrund der Entscheidung: die Pandemie.