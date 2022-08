Busverkehr in Kaufbeuren und im Ostallgäu: Neuer Fahrplan soll Ausfälle vermeiden

Bei der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal hält die Personalnot an. Nun soll ein neuer Fahrplan den Linienbusverkehr zuverlässiger machen.

19.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal und deren Busfahrgäste sind weiterhin von Personalengpässen betroffen. Unbesetzte Stellen und Erkrankungen sorgen bei dem Kaufbeurer Nahverkehrsunternehmen für diverse Kursausfälle (wir berichteten mehrfach). Für kommende Woche kündigt das Unternehmen in seinem Kerngebiet nun einen neuen Fahrplan an, der in Kaufbeuren und im nördlichen Ostallgäu gilt. Mit diesem „stabilisierten Fahrplanangebot“ möchte die Verkehrsgesellschaft zukünftig kurzfristige Kursausfälle vermeiden.

Kernstück des neuen Fahrplans ist laut einer Pressemitteilung von Kirchweihtal der Stundentakt in den Stadtteil Haken (L5) und der Halb-Stundentakt zwischen Neugablonz und Kaufbeuren (Kombinierter Fahrplan der Linien 11, 12 und 13). Für ein „adäquates Beförderungsangebot“ möchte die Verkehrsgesellschaft auf der stark frequentierten Achse Neugablonz-Kaufbeuren die Kurse zur Hauptverkehrszeit ausschließlich mit Gelenkfahrzeugen fahren. Auf den Spätkursen der Linie 11 ab 21 Uhr soll ein bedarfsorientiertes Linientaxi eingesetzt werden. Gültig sind dafür die allgemeinen OVG-Tarifbestimmungen zum Linientaxi.

Einzelne Änderungen ergeben sich laut Mitteilung zudem auf den Linien 7 KF-Frankenried, 7 KF-Nord, 16 KF-Ketterschwang-Buchloe, 17 KF-Waal-Buchloe und 26 KF-Irsee. Der neue Fahrplan gilt ab Montag, 22. August.

Für alle betroffenen Haltestellen und im Internet (www.vg-kirchweihtal.de) kündigt das Busunternehmen rechtzeitig aktuelle Fahrpläne an. Zudem ist ein Gesamtfahrplan Kaufbeuren-Neugablonz in der Servicestelle am Kaufbeurer Plärrer kostenfrei erhältlich.

Das Unternehmen teilt außerdem mit, dass es sich bei den Fahrgästen wegen der „unbefriedigenden Situation in diesem Frühjahr“ entschuldigt. Die Geschäftsleitung arbeite intensiv an einer Personalstrategie, um zügig zur früheren Belegschaftsstärke zurückzufinden und das Fahrplanangebot entsprechend zu erweitern. Teil dieses Programms seien neben Aktionen zur Personalbindung auch eine Ausbildungs- und Einstellungsoffensive.