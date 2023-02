Wo ist Rendite noch möglich? Experte blickt auf die Finanzmärkte

Dr. Moritz Kraemer kommt zum Sparkassen-Forum nach Kaufbeuren: Der Chefvolkswirt in der Landesbank Baden-Würtemberg hat Antworten für Anleger.

21.02.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Wie wirkt sich das unruhige handelspolitische Umfeld auf die Wirtschaft aus? Wie hängen Entwicklungen an den Kapitalmärkten mit der Inflation zusammen? Wo ist heute Rendite überhaupt noch möglich? Welche strukturellen Herausforderungen kommen auf die Wirtschaft zu? Auf diese und weitere Fragen möchte die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren Antworten geben.

Am Montag, 13. März, spricht Dr. Moritz Kraemer, Chefvolkswirt in der Landesbank Baden-Würtemberg (LBBW) im Sparkassen-Forum (Ludwigstraße 26, Kaufbeuren) über die kurz- und mittelfristigen Chancen und Herausforderungen an den Kapitalmärkten. In seinem Vortrag „Kapitalmarktausblick 2023 - Orientierung im Nebel der Zeitenwende“ gibt der Experte Einschätzungen der gesamtwirtschaftlichen Lage und diskutiert Herausforderungen der Globalwirtschaft.

Sein Vortrag im Sparkassen-Forum beginnt um 19 Uhr. Anmeldung unter www.sparkasse-kaufbeuren.de/events.