Damit sich Senioren lange im Markt Waal wohl fühlen

Quartierskonzept soll Ältere beim Leben im eigenen Haus unterstützen. Erweiterung des Heims begrüßt.

14.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das bayerische Sozialministerium unterstützt Projekte in Städten und Gemeinden, die es älteren Menschen ermöglichen, so lange wie möglich in ihrem vertrauten räumlichen und sozialen Umfeld bleiben zu können. Ob ein solches Quartierskonzept für die Marktgemeinde Waal in Frage kommt, diskutierte der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung.

Bürgermeister Robert Protschka hatte im Vorfeld einige Besprechungen dazu: mit der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung (AfA), mit den Seniorenbeauftragten der Gemeinde und des Landkreises sowie mit den Gemeinden Irsee und Aitrang, die das Quartierskonzept bereits umgesetzt haben. Das Projekt wird mit 80.000 Euro über vier Jahren gefördert, muss aber nachhaltig über diese vier Jahre hinaus von der Gemeinde dargestellt werden. Die jährlichen Kosten für die Gemeinde werden auf 25.000 Euro geschätzt, wobei die ersten vier Jahre mit 20.000 Euro pro Jahr für die Halbtagsstelle einer Quartiersmanagerin oder -managers gefördert werden. Zu den Personalkosten kommen Sachkosten wie die Bereitstellung eines Büros oder Ausgaben für Veranstaltungen.

Stellenwert wie Kindergarten und Schule für Waal

Die Markträte waren sich rasch einig, dass ein solches Konzept genauso in eine Gemeinde gehört wie der Kindergarten und die Schule. Protschka ist überzeugt, ein solches Quartierskonzept würde sich perfekt in das geplante Dorfentwicklungskonzept und die Erweiterung des Senioren- und Pflegeheims einfügen. „Wir haben in der Gemeinde bereits bestehende Netzwerke, diese können man zukünftig besser bündeln“, sagte Protschka. Der erste Schritt für den Einstieg in ein Quartiersmanagement ist die Erarbeitung eines Konzepts mit Unterstützung der AfA. Sobald man eine Förderzusage habe, könne mit der Suche nach einer geeigneten Quartiersmanagerin begonnen werden. Theoretisch könne dies bereits im Herbst 2022 realisiert werden.

Die Ratsmitglieder sprachen sich einstimmig für den Einstieg in das Quartiersmanagement aus. Protschka bezeichnet diese Entscheidung als kleinen Meilenstein für die Seniorenarbeit in der Marktgemeinde.

Landkreis Ostallgäu will Heim erweitern

Um Angebote für Senioren ging es noch in einem weiteren Tagesordnungspunkt. Der Landkreis Ostallgäu hat bereits im vergangenen Jahr beschlossen, das Senioren- und Pflegeheim in Waal zu sanieren und zu erweitern. Nun begrüßte der Markt in einer Stellungnahme das Vorhaben und die Öffnung in den Sozialen Nahraum. Die Gemeinde bot eine breite Zusammenarbeit an, um möglichst viele Synergieeffekte zu schaffen. Als Signal der Geschlossenheit in der Gemeinde bei diesem Projekt stimmte das Gremium der Stellungnahme einstimmig zu.

Lesen Sie auch