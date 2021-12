Damwon dominiert MAD Lions im Viertelfinale der LoL Worlds

21.12.2021 | Stand: 18:56 Uhr

MAD Lions verliert trotz Kampf deutlich

Während MAD Lions den Ausgleich verpasste, fehlte Damwon nur noch ein Spiel zur nächsten Runde. Auch das dritte Spiel sollte am Ausgang der Serie nichts mehr ändern. Damwon gelang der deutlich bessere Start, die Versuche von MAD Lions reichten am Ende nicht aus, um das Spiel noch zu wenden. Damwon trifft damit in einem komplett koreanischen Halbfinale auf T1 um Star-Midlaner Sang-hyeok "Faker" Lee.