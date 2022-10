Datenschutz PUR

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir sind uns darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung unserer digitalen Dienste ein wichtiges Anliegen ist. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb möchten wir, dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden.

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unserer digitalen Angebote und der mit ihnen verbundenen Webseiten, Apps, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen auf.

Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Augsburger Allgemeine

Stand: Oktober 2022

Gliederung

1 Allgemeines zur Datenverarbeitung

1.1 Verantwortlicher

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

Presse- Druck- und Verlags-GmbH

Curt-Frenzel-Str. 2

86167 Augsburg

Telefon: (08 21) 7 77- 0

E-Mail: digital@augsburger-allgemeine.de

1.2 Datenschutzbeauftragter

Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

Presse- Druck- und Verlags-GmbH

Datenschutzbeauftragter

Curt-Frenzel-Str. 2

86167 Augsburg

E-Mail: datenschutzbeauftragter@presse-druck.de

1.3 Rechtsgrundlage

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

1.4 Datenlöschung und Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

1.5 Rechte der betroffenen Person

Als betroffene Person haben Sie gem. Art. 15 DSGVO das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie gem. Art. 16 DSGVO auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf Löschung, sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des Art. 20 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit.

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG), wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsortes oder des Arbeitsplatzes der betroffenen Person oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden.

1.5.1 Hinweis auf ein Widerrufsrecht bei Einwilligungen

Sie haben das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der bisher erfolgten Verarbeitung berührt. Wenn die Einwilligung widerrufen wird, stellen wir die entsprechende Datenverarbeitung ein.

1.5.2 Hinweis auf ein Widerspruchsrecht gem. Artikel 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Abs. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

1.5.3 Hinweis auf ein Widerspruchsrecht gem. Artikel 21 DSGVO bei Direktwerbung

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Presse- Druck-und Verlags-GmbH

Datenschutzbeauftrager

Curt-Frenzel-Str. 2

86167 Augsburg

datenschutzbeauftragter@presse-druck.de

1.6 Kinder und Jugendliche

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln.

1.7 Schutz der Privatsphäre bei Endeinrichtungen - TTDSG

Der Einsatz von Technologien, die Informationen von den Endeinrichtungen (Geräte wie PC, Smartphone, Tablet, etc.) der Nutzer speichern oder Informationen von diesen abrufen („Cookies und ähnliche Technologien“) ist durch die europäische ePrivacy-Richtlinie in Verbindung mit dem Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien (TTDSG) geregelt. Dieses gilt unabhängig davon, um welche Informationen es sich dabei handelt oder ob diese einen Personenbezug aufweisen. Falls es sich hierbei um personenbezogene Daten handelt, ergibt sich die Rechtgrundlagen für die weitere Verarbeitung der in diesem Zusammenhang erhobenen personenbezogenen Daten aus Art. 6 Abs. 1 S.1 DSGVO. Die jeweils im konkreten Fall einschlägige Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten finden Sie in diesen Datenschutzhinweisen sowie in den Privatsphäre-Einstellungen („Privatsphäre“-Link am Seitenende im sog. Footer).

Daneben ist zusätzliche Rechtsgrundlage für den Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien, die für den vom Nutzer gewünschten Dienst nicht unbedingt erforderlich sind, die Einwilligung des Nutzers gem. § 25 Abs. 1 Satz. 1 TTDSG. Über das Abfragefenster, das Ihnen beim erstmaligen Besuch unserer Seite angezeigt wird, sowie unter den Privatsphäre-Einstellungen haben Sie jederzeit die Möglichkeit, ihre Einwilligung zu erteilen bzw. nicht zu erteilen oder diese zu widerrufen. Indem Sie Ihre Einwilligung erteilen (z.B. indem Sie auf „Akzeptieren und weiter“, „Alles Akzeptieren“, „Akzeptieren und Inhalt anzeigen“ oder ähnlich) klicken, stimmen Sie sowohl dem Speichern und Abrufen von Informationen auf Ihrem Gerät (§ 25 Abs. 1 TTDSG) sowie der anschließenden Datenverarbeitung für die nachfolgend dargestellten bzw. die von Ihnen ausgewählten Verarbeitungszwecke zu (Art 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO).

Gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG ist eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn der Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen kann. Diese Dienste finden Sie in den Privatsphäre-Einstellungen in der Kategorie „Essenziell“.

Bitte beachten Sie, dass sich die weiteren Angaben in diesen Datenschutzhinweisen auf die Verarbeitung personenbezogener Daten gem. DSGVO beziehen.

2 Datenverarbeitung durch uns

2.1 Nutzung unserer Website und digitalen Angebote

2.1.1 Einwilligung und Transparency and Consent Framework (TCF)

Um unsere Inhalte und digitalen Produkte kontinuierlich verbessern und weiterentwickeln zu können, sind wir auf Informationen von Ihnen angewiesen – etwa auf Daten, die Sie bei Ihrer Nutzung hinterlassen. Uns interessiert zum Beispiel: Welche Inhalte werden besonders gerne und intensiv gelesen? Oder: Wo gibt es Verbesserungsbedarf an unserer Website?

Daten helfen uns auch, Ihnen Werbung auszuspielen, die für Sie relevant ist. Unsere Produktverantwortlichen, Entwickler und Redakteure arbeiten mit diesem Wissen. So lernen wir täglich von Ihnen und für Sie, wie wir unsere Arbeit besser machen können. Wollen wir wie beschrieben mit Daten unserer Nutzer arbeiten, müssen wir Sie darüber umfassend informieren und brauchen eine rechtliche Grundlage. So sieht es der europäische Datenschutz vor.

Manche Dienste, die Daten verarbeiten, sind essentiell, damit wir unsere digitalen Angebote überhaupt betreiben können. Andere Dienste hingegen erfordern Ihre Einwilligung.

Beim Besuch unseres digitalen Nachrichtenportals unter www.augsburger-allgemeine.de und über die App „Augsburger Allgemeine News stehen Ihnen die nachfolgend unter 2.1.2. beschrieben Optionen zur Verfügung.

Für unsere weiteren digitalen Angebote haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, wofür Ihre Daten verwendet werden dürfen. Zu diesem Zweck wird oder wurde Ihnen beim erstmaligen Besuch dieser Websites ein Abfragefenster angezeigt, das Ihnen Informationen und Auswahlmöglichkeiten bietet, um Ihre digitale Privatspähe zu steuern. Sie können Ihre Privatsphäre-Einstellungen jederzeit ändern oder Ihre Zustimmung zurückziehen, indem Sie auf den "Privatsphäre"-Link am Seitenende unserer Websites klicken (im sog. Footer).

Das Abfragefenster basiert auf dem aktuellen Transparency and Consent Framework (TCF), einem internationalen Standard, der vom Branchenverband International Advertising Bureau (IAB) Europe zertifiziert wird. Die einzelnen Dienste, Anwendungen und Technologien werden hierbei in unterschiedliche Kategorien gegliedert:

Essenziell: Dazu gehören alle Dienste, die notwendig sind, um unser Angebot zur Verfügung zu stellen. Hierunter fallen beispielsweise Dienste, die wir für den technischen Betrieb unserer Website benötigen.

Funktionelle: Darunter versteht man Dienste, die die Nutzung der Seite angenehmer machen oder zusätzliche Funktionen oder Anwendungen bereitstellen. Beispielsweise eine in einem Artikel eingebundene Grafik fällt in diese Kategorie.

Marketing: Darunter werden Dienste angeführt, die es uns erlauben, zielgerichtete Werbung auszuspielen und damit weniger Streuverluste bei der Ansprache von potentiellen Kunden zu generieren.

Bitte beachten Sie: Die Einstellungen werden pro Browser gespeichert. Falls Sie unsere Websites von verschiedenen Endgeräten oder an einem Endgerät mit verschiedenen Browsern besuchen, müssen Sie die Einstellungen jeweils separat vornehmen. Bei einem Löschen der Browserdaten oder bei der Browsernutzung im Inkognito-Modus gehen Ihre Einstellungen verloren.

2.1.2 Nutzung unseres Nachrichtenportals

2.1.2.1 Nutzung mit personalisierter Werbung und Werbetracking durch Dritte

Sie haben die Möglichkeit, unser digitales Nachrichtenportal unter www.augsburger-allgemeine.de und über die App „Augsburger Allgemeine News“ kostenfrei und ohne Anmeldung zu nutzen. Unser journalistisches Angebot wird dabei durch die Werbeausspielung von Drittanbietern finanziert. Hierfür ist Ihre Einwilligung in die unter Ziff. 2.1.1 beschriebenen Dienste erforderlich. Nachdem Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, werden Cookies und ähnliche Technologien verwendet, die ein Tracking und damit eine an Ihrem Nutzungsverhalten ausgerichtete Ausspielung und Optimierung von Werbeanzeigen ermöglichen. Detaillierte Informationen zu den eingesetzten Drittanbietern und Technologien erhalten Sie über den „Privatsphäre“-Link am Seitenende unserer Websites. Dort können Sie auch jederzeit ihre Einwilligung zum Einsatz dieser Anbieter und Technologien widerrufen. Eine weitere Nutzung unserer Nachrichtenportale ist ohne erneute Einwilligung dann nur nach Abschluss des kostenpflichtigen Pur-Abos möglich.

2.1.2.2 Nutzung ohne Werbetracking durch Dritte mit dem PUR-Abo

Mit Abschluss eines PUR-Abos haben Sie die Möglichkeit, unser digitales Nachrichtenportal unter www.augsburger-allgemeine.de und über die App „Augsburger Allgemeine News“ mit eingeschränkter Werbevermarktung und ohne Werbetracking durch Dritte, Profilbildung oder Nutzung von 3rd-Party-Daten nutzen.

Eine Ausspielung von Werbung auf Basis von inhaltlichen Umfeldern (Kontext der besuchten Seite), von redaktionellen Inhalten sowie von Verlagsangeboten findet im PUR-Abo weiterhin statt, allerdings ohne die Nutzung oder Bildung von Profilen.

Das PUR-Abo gilt nur für das digitale Nachrichtenportal unter www.augsburger-allgemeine.de und für die App „Augsburger Allgemeine News“ für die Betriebssysteme iOS und Android. Ausgenommen vom PUR-Abo sind aus technischen Gründen so genannte AMP-Artikel (Accelerated Mobile Pages), auf die Sie unter anderem über die Suchergebnisse bei Google oder das Nachrichtenangebot Google Discover gelangen. Informationen zur Bereitstellung der Inhalte durch Google finden Sie unter Ziff. 3.2.

Eine Datenverarbeitung und der Einsatz von Cookies und ähnliche Technologien erfolgt dabei nur, um die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen und wesentliche Funktionen des Portals bereitzustellen. Dabei werden folgende Drittanbieter und Technologien eingesetzt:

BeyondWords

Servicebeschreibung

BeyondWords ist ein Text-to-Speech-Dienst, der Texte in Audio-Files konvertiert. Nutzerinnen und Nutzer unseres Nachrichtenangebots erhalten damit die Möglichkeiten, sich einzelne Artikel und Artikel-Playlisten mittels eines Audio-Players vorlesen zu lassen. Technologische Basis des Dienstes ist die Text-to-Speech-Technologie von Microsoft. Verarbeitendes Unternehmen BeyondWords Enterprise as Lstn Ltd

16 Berkeley Street, London, England, W1J 8DZ Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma Patrick O’Flaherty

16 Berkeley Street, London, England, W1J 8DZ

patrick@Speechkit.io Datenverarbeitungszwecke

Beobachtung und Weiterentwicklung der Technologie

Analyse des Players

Messung der Besucherzahlen

Die Datenverarbeitung erfolgt durch die Nutzerinteraktion mit dem Player. Dabei werden die folgenden Kenngrößen erfasst:

Häufigkeit und Dauer der Nutzung

Intensität der Nutzung

Fehlermeldungen



Genutzte Technologien Eine pseudonymisierte Identifikationsnummer (ID)wird im Browser des Nutzers im lokalen Speicher erstellt. Mit dieser ID ist eine direkte Identifikation des Nutzers nicht möglich Daten sind im Leerlauf und in der Übergabe immer verschlüsselt, und in einer sicheren Datenbank gespeichert. Erhobene Daten Pseudonymisierte Identifikationsnummer

Informationen zu Endgerät, Betriebssystem und Browser

Session-ID



Rechtsgrundlage

§25 Abs. 2 Nr.2 TTDSG, Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit . b DSGVO

Ort der Verarbeitung Daten sind ausnahmslos bei AWS Europe SARL Datencenter in Irland gespeichert und werden dort verarbeitet. Aufbewahrungsfrist Die Daten werden nach einem Monat gelöscht. Datenempfänger BeyondWords Enterprise as Lstn Ltd

16 Berkeley Street, London, England, W1J 8DZ AWS Europe SARL datacenter Ireland, Vertragspartner: Amazon Amazon Web Services EMEA SARL Avenue John F. Kennedy 38 1855, Luxembourg City, Luxembourg Weitergabe an Drittländer United Kingdom Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen: https://beyondwords.io/privacy/ Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen: https://beyondwords.io/privacy/

INFOnline / anonymes Zensusverfahren

Servicebeschreibung Die INFOnline GmbH ist die Serviceorganisation für die Erhebung der Leistungswerte für digitale Medien in Deutschland. INFOnline ist in allen relevanten Gremien, die die Weiterentwicklung der Leistungswerte beraten, vertreten und stellt somit sicher, dass die technische Umsetzung von neuen oder geänderten standardisierten Kennzahlen gewährleistet ist. Um die valide Erhebung von Nutzungszahlen in digitalen Medien nach Maßgabe der im Markt festgelegten Richtlinien und Regularien zu ermöglichen, wird mit 'INFOnline Measurement' ein mehrstufiges skalierbares Messverfahren eingesetzt.



Beim anonymen Zensusverfahren wird gänzlich auf eine Verarbeitung personenbeziehbarer Informationen verzichtet, dazu gehört im Besonderen die IP-Adresse. Die IP-Adresse wird im Zensusverfahren auf der Serviceplattform verworfen, bevor der Messaufruf an INFOnline geleitet wird. Dazu verhindert eine Kommunikationsschnittstelle, die sog. 'Serviceplattform‘, als Messendpunkt den Austausch der IP-Adresse des Nutzers mit den Systemen der INFOnline im Rahmen des INFOnline Measurement. Es erfolgt auch keine Geolokalisierung mittels IP-Adresse. Der beim Zensusverfahren erzeugte Datensatz ist eine reine Datenerhebung der Seitenaufrufe. Die Methode ist somit ein anonymes System ohne Identifier.

Verarbeitendes Unternehmen

INFOnline GmbH Brühler Str. 9, 53119 Bonn

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma

datenschutz@INFOnline.de Datenverarbeitungszwecke Reichweitenmessung und -analyse

Berechnungsgrundlage für den marktrelevanten Leistungswert Visit

Genutzte Technologien Javascript

Erhobene Daten Anonymisierte IP-Adresse: Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung um 1 Byte gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung und keine weitere Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen

Rechtsgrundlage



§25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit . f DSGVO



Ort der Verarbeitung Deutschland

Aufbewahrungsdauer Die vollständige IP-Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert. Die IP-Adresse wird lediglich zum Empfang der Datenpakete verwendet und sodann um 1 Byte gekürzt. Im Zensusverfahren wird die gekürzte IP-Adresse verworfen.

Datenempfänger INFOnline GmbH, Brühler Str. 9, 53119 Bonn

Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. Verbändehaus, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen: Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen: https://www.infonline.de/datenschutz/

Usercentrics

Servicebeschreibung Usercentrics ist ein Zustimmungsverwaltungsdienst. Mit der Consent-Management-Plattform (CMP) von Usercentrics können Nutzerinnen und Nutzer vom Websitebetreiber oder Drittanbietern verwendete Technologien zur Datenübermittlung (z.B. Cookies) verwalten. Der Webseitenbetreiber kann die Zustimmungen über die CMP dokumentieren. Verarbeitendes Unternehmen Usercentrics GmbH Sendlinger Str. 7, 80331 München

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma datenschutz@usercentrics.com Datenverarbeitungszwecke Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen

Einwilligungsspeicherung Genutzte Technologien Lokale Speicherung im Browser (Local Storage) Erhobene Daten Datum und Uhrzeit des Besuchs

Geografischer Standort

Request-URL der Webseite

Seitenpfad der Webseite

Browser-Information (z.B. verwendete Browserversion)

Device Informationen

Opt-in- und Opt-out-Daten (Einwilligung ja/nein) Rechtsgrundlage §25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG, Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit . c DSGVO

Ort der Verarbeitung Europäische Union (Zustimmungsdatenbank befindet sich in Belgien) Aufbewahrungsdauer Die Einwilligungsdaten (Einwilligung und Widerruf der Einwilligung) werden drei Jahre lang gespeichert. Die Daten werden dann sofort gelöscht.

Datenempfänger Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen: Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen: https://usercentrics.com/privacy-policy/

ssoFact

Servicebeschreibung ssoFACT ist ein Single-Sign-On-System und dient der Authentifizierung unserer Nutzerinnen und Nutzer für unsere Onlineplattformen, d.h. Webseite, NewsApp ePapersowie unseres Onlineshops. Es verarbeitet hierfür die Daten, die der Nutzer bei seiner Registrierung angegeben hat und die für die Ausführung von Aufträgen notwendig sind. Darüber hinaus verarbeitet das System vom Nutzer gebuchte Abo-Produkte sowie Berechtigungen für diese Plattformen wie z.B. Leseberechtigungen und Newsletterabonnements.

Verarbeitendes Unternehmen Newsfactory GmbH Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma datenschutzbeauftragter@presse-druck.de Datenverarbeitungszwecke Betrugsprävention

Benutzerfreundlichkeit

Benutzerauthentifizierung Genutzte Technologien Cookies

Javascript Erhobene Daten Logindaten (E-Mail-Adresse und Passwort)

Vom Nutzer angegeben Daten (Name und Adresse)

Anzahl Logins (inklusive fehlgeschlagene Versuche)

Geschäftspartner ID

SSO-ID

abonnierte Newsletter

Leseberechtigungen

Registrierungs-Level

Community-ID

Optional freiwillige Angaben bzw. Daten, die für den Kauf bestimmter Produkte notwendig sind: Telefonnummer, Geburtsdatum Rechtsgrundlage



§25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG, Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit. f DSGVO (bei nicht angemeldeten Nutzern) oder Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO (bei angemeldeten Nutzern) soweit die Registrierungsfunktion zur Vertragserfüllung erforderlich ist.

Ort der Verarbeitung Deutschland

Aufbewahrungsdauer Die im Kundenkonto hinterlegten Daten des Nutzers werden erst dann vollständig gelöscht, sobald die Daten nicht mehr für Abrechnungszwecke für etwaige vom Kunden in Anspruch genommene kostenpflichtige digitale Produkte benötigt werden, oder wenn gesetzliche Aufbewahrungspflichten der Löschung nicht (mehr) entgegenstehen. Das Cookie, das für die Identifikation des Autologins verwendet wird, hat eine Lebensdauer von einem 1 Jahr.

Datenempfänger Newsfactory GmbH, Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

pd digital Hub GmbH, Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) In ausschließlich pseudonymer Form (z.B. SSO-ID, Abonnement, Newsletterabo, PLZ, Anrede, Registrierungsstufe): Piano Software Inc., One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007, USA (security@piano.io) & Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg In ausschließlich pseudonymer Form (z.B. SSO-ID, Abonnement, Newsletterabo, PLZ, Anrede, Registrierungsstufe): Piano Software Inc., One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007, USA (security@piano.io) & Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg

Piano Composer

Servicebeschreibung Piano Composer ist ein Paywall-Management-Dienst. Digital-Abos sind ein zentraler Teil unseres digitalen Erlösmodells. Sehr große Teile unseres Angebotes sind kostenpflichtig und nur Digitalabonnenten vorbehalten. Um sicherzustellen, dass nur diese Kunden Zugang zu entsprechenden Inhalten erhalten, setzten wir den Piano Composer zur Einblendung der Bezahlschranke ein. Diese zeigt den Nutzern an, dass der gewählte Inhalt kostenpflichtig ist und nur gegen ein Abo zu lesen ist. Der Piano Composer sichert somit den Fortbestand unserer Digitalprodukte.

Verarbeitendes Unternehmen Piano Software Inc., One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007, USA

Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma security@piano.io Datenverarbeitungszwecke Teile unseres Angebots sind kostenpflichtig und Abonnenten vorbehalten. Um sicherzustellen, dass nur diese Kunden Zugang zu den entsprechenden Inhalten erhalten, setzen wir diese Paywall-Anwendung ein. Genutzte Technologien . Cookies

Javascript Erhobene Daten Häufigkeit und Dauer der Nutzung (u.a. referrer, page impressions, besuchte Seiten)

Intensität der Nutzung (u.a. Scrolltiefe, Verweildauer)

Informationen über das verwendete Endgerät (u.a. IP-Geolocation, verwendeter Browser, Geräteklasse)

Informationen über den konsumierten Inhalt

Aktive Produkte des Nutzers (Kunden)

Ggf. vorhandene Newsletterabonnements

Loginstatus (ist der Nutzer eingelogged oder nicht)

SSO-ID Rechtsgrundlage



§25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG, Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit. f DSGVO

Ort der Verarbeitung USA, Europäische Union: Als geeigneten Garantien für die Datenübermittlung in die Drittländer verwenden wir die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_de) und ergänzen diese ggf. durch zusätzliche Vereinbarungen und Maßnahmen (z.B. Verschlüsselung, Pseudonymisierung) Aufbewahrungsdauer Es werden keine Nutzerprofile erstellt. Pseudonymisierte Daten werden ab Erhebung für die Dauer der Laufzeit der Cookies gespeichert. Die Cookies werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Abhängigkeit des Cookies gelöscht. Detaillierte Informationen zur Laufzeit der Cookies finden Sie unter https://docs.piano.io/piano-cookie-descriptions/. Im Rahmen unserer Konfigurationsmöglichkeiten (Cookie-Expiration) ist die Laufzeit auf maximal 365 Tage begrenzt. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten.

USA: Als geeigneten Garantien für die Datenübermittlung in die Drittländer verwenden wir die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087)) und ergänzen diese ggf. durch zusätzliche Vereinbarungen und Maßnahmen (z.B. Verschlüsselung

Pseudonymisierung).



Datenempfänger pd digital Hub GmbH, Curt-Frenzel-Straße 2, 86167 Augsburg, im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

Piano Software Inc., One World Trade Center Suite 46D, New York, NY 10007, USA, im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://piano.io/privacy-policy/ Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://docs.piano.io/piano-cookie-descriptions

Webtrekk

Servicebeschreibung Webtrekk ist ein Webanalysedienst, mit dem wir Daten in Bezug auf das Nutzungsverhalten auf unseren digitalen Angeboten erheben und verarbeiten. Mithilfe dieser statistischen Auswertungen werden unter anderem unsere digitalen Produkten für den Nutzer bedarfsgerecht gestaltet und optimiert (Benutzerfreundlichkeit, Reduzierung von Ladezeiten, Produktverbesserung), Funktionalitäten der Webseiten und Apps sichergestellt, durch Auffälligkeiten in Analysen Sicherheitsprobleme und Betrug identifiziert und Reichweitenmessung betrieben.



Verarbeitendes Unternehmen Webtrekk GmbH Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma datenschutz@webtrekk.com Datenverarbeitungszwecke Reichweitenmessung und statistische Analysen

Monitoring und Sicherstellen der Funktionalitäten der Webseiten und Apps

Betrugsprävention

Sicherheit (z.B. Abwehr von Bot-Angriffen)

Produktverbesserung

Benutzerfreundlichkeit

Reduzierung der Ladezeiten

Auffindbarkeit in Suchmaschinen

Reichweitenanalyse

Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Browser Informationen

Device Informationen

Anonymisierte IP-Adresse

Nutzungsdaten (aufgerufene Seiten, Nutzungsdauer, Loginstatus etc.)

Datum und Uhrzeit des Besuchs

Referrer

User-Hash

ggf. Information über bestellte Produkte

Rechtsgrundlage §25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG, Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit. f DSGVO

Ort der Verarbeitung Europäische Union

Aufbewahrungsdauer Webanalyse-Daten werden 36 Monate gespeichert. Im aktiven Zugriff befinden sich aber nur die Daten der letzten 14 Monate. Die restlichen Daten werden gesampelt. Die Daten werden 36 Monate aufbewahrt, um sie für statistische Analysezwecke auszuwerten. Die Lebensdauer der Cookies beträgt sechs Monate.

Datenempfänger . Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germay im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

Newsfactory GmbH, Curt-Frenzel-Straße 2, 86167 Augsburg, im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

pd digital Hub, Curt-Frenzel-Straße 2, 86167 Augsburg, im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

Medien-Akademie Augsburg GmbH, Curt-Frenzel-Straße 2, 86167 Augsburg, im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

seowerk GmbH, Proviantbachstraße 1 1/5, 86153 Augsburg, im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html Widerspruchsmöglichkeit https://pixel.augsburger-allgemeine.de/915616854953982/optout?redirect=https%3A%2F%2Fwww.augsburger-allgemeine.de%2Fwebtrekk-opt-out

VG Wort

Servicebeschreibung Die Verwertungsgesellschaft (VG) WORT ist ein Verein, in dem sich Autoren und Verlage zur gemeinsamen Verwertung und Vergütung von Urheberrechten zusammengeschlossen haben. Damit Texte, die in unserem Nachrichtenangebot online veröffentlicht wurden, diesem Verfahren zugeführt werden können, ist es notwendig, dass die Artikelaufrufe erfasst, einem Autor zugeordnet und diese Informationen der VG Wort gemeldet werden. Verarbeitendes Unternehmen Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT) Rechtsfähiger Verein kraft Verleihung Untere Weidenstraße 5, 81543 München, Germany Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma vgw@vgwort.de Datenverarbeitungszwecke Vergütung urheberrechtlich geschützter Werke Genutzte Technologien Session-Cookie

Zählpixel Erhobene Daten Anonymisierte IP-Adresse

Session-ID

Aufgerufene Texte Rechtsgrundlage §25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG, Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit. f DSGVO



Ort der Verarbeitung Deutschland Aufbewahrungsdauer Das Cookie hat eine Lebensdauer entsprechend der Dauer der Session. Datenempfänger Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT), Rechtsfähiger Verein kraft Verleihung, Untere Weidenstraße 5, 81543 München, Germany Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.vgwort.de/datenschutz.html





Für den Abschluss des PUR-Abos ist außerdem die Registrierung durch Erstellung eines Nutzerkontos erforderlich, detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Ziff. 2.1.7.

2.1.2.3 Einbindung von Inhalten Dritter (Soziale Netzwerke, Videos, etc.)

Zur Ergänzung unseres redaktionellen Inhalts und zur Darstellung von Fremdinhalten betten wir Dienste Dritter („Embeds“) in unser Angebot ein. Dies erfolgt über die sog. „2-Klick-Lösung“. Dabei wird zunächst nur ein Platzhalter mit der Möglichkeit angezeigt, den Embed zu aktivieren und damit Ihre Einwilligung (§ 25 Abs. 1 TTDSG, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) in die damit verbundene Datenübermittlung und -verarbeitung zu erteilen.

Sobald Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung zu dem Server des jeweiligen Anbieters auf, wobei stets Ihre IP-Adresse und ggf. weitere Daten übermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Drittanbietern dadurch eine Datenverarbeitung außerhalb der EU mit einem gemessen an EU-Standards niedrigeren Datenschutzniveau erfolgen kann. Wenn dies der Fall ist, werden Sie in dem Text vor Aktivierung des Embeds darauf hingewiesen. Ihre Zustimmung umfasst dann auch Ihre ausdrückliche Einwilligung in die Datenübermittlung in einen Drittstaat gem. Art. 49 Abs. 1 lit. a. DSGVO. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch den Drittanbieter finden Sie im jeweiligen Platzhalter-Fenster vor Aktivierung des Embeds und in der nachfolgenden Auflistung:

TikTok

Servicebeschreibung Dies ist eine Plattform für mobile Kurzvideos. Verarbeitendes Unternehmen TikTok Information Technologies UK Limited (Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH) zusammen mit TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380,Irland) Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma privacy@tiktok.com Datenverarbeitungszwecke Analyse

Social Media Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Benutzerinhalt

Name

Geburtdatum

E-Mail-Addresse

Profil Information

Profilbild

Nutzungsdaten

IP Adresse

Geräte Informationen

Browser-Verlauf

Internet-Dienstanbieter

Smartphone-bezogene Informationen Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Vereinigte Staaten von Amerika

Singapur Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Vereinigte Staaten von Amerika

Singapur Datenempfänger TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380,Irland

TikTok Pte. Ltd. Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#section-1

Civey

Servicebeschreibung Dieser Service bietet repräsentative Umfragen. Verarbeitendes Unternehmen Civey GmbH Alte Jakobstraße 85/86, 10179 Berlin, Germany Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma kontakt@civey.com Datenverarbeitungszwecke Umfragen Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Geräte-ID

Geografischer Standort

Geburtsjahr

Geschlecht

Informationen, die Benutzer in Formularen auf dieser Seite bereitstellen Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Datenempfänger Civey GmbH, Alte Jakobstraße 85/86, 10179 Berlin, Germany Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://civey.com/datenschutz

AskMe

Servicebeschreibung AskMe ist eine Umfrage-Anwendung, mit der wir Daten zu redaktionellen oder werblichen Umfragen in unseren digitalen Angeboten verarbeiten und die Umfrageergebnisse visualisieren. Verarbeitendes Unternehmen Presse-Druck- und Verlags-GmbH Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma datenschutzbeauftragter@presse-druck.de Datenverarbeitungszwecke Ausspielungslogik

Anzeige der Antworten Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Teilgenommene Umfragen

Gegebene Antworten auf die Umfrage

Client IP Adresse (gespeichert in Logdateien)

Zeitpunkt des Zugriffs (gespeichert in Logdateien)

Pfad der aufgerufenen Seite (gespeichert in Logdateien) Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Lebensdauer des Cookie beträgt ein Jahr. Die Antworten werden anonym gespeichert. Datenempfänger pd digital Hub GmbH, Curt-Frenzel-Straße 2, 86167 Augsburg im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

Prepublic GmbH, Heinrich-Roller-Strasse 28, 10405 Berlin

Newsfactory GmbH, Curt-Frenzel-Straße 2, 86167 Augsburg Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.augsburger-allgemeine.de/unternehmen/Datenschutzerklaerung-und-Informationspflichten-nach-Art-13-DSGVO-id10487051.html

Tickaroo

Servicebeschreibung Tickaroo ist eine Storytelling-Anwendung, mit der wir redaktionelle und multimediale Live-Blogs in unseren digitalen Angeboten zur Verfügung stellen. Verarbeitendes Unternehmen Tickaroo GmbH Waffnergasse 8, 93047 Regensburg Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma directsupport@tickaroo.com Datenverarbeitungszwecke Erstellung von Zugriffsstatistiken

Auslieferung von Content Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten IP Adresse und aufgerufene Ticker mit Zeitstempel und Origin

pseudozufälliges Token (Cookie) Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Bei der genannten Datenverarbeitung wird der Cookie nach 365 Tagen gelöscht, wobei nach 30 Tagen die IP-Adresse gelöscht wird. Datenempfänger Amazon Web Services EMEA, SRL 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

MongoDB, Inc.3 Shelbourne Building, 3rd Floor Crampton Avenue Ballsbridge Dublin 4 Ireland Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.tickaroo.com/about/de/datenschutz.html

dpa Digital Services

Servicebeschreibung dpa Video Services ist ein Video-Dienst, mit dem wir Video-Inhalte hosten und über einen Videoplayer in unseren digitalen Angeboten und bei Youtube zur Verfügung stellen. Als Embed-Player setzt dpa Video Service hierbei den Bitmovin-Player der Bitmovin Inc. ein. Verarbeitendes Unternehmen dpa – digital services GmbH Mittelweg 38, 20148 Hamburg Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma datenschutz@dpa.com Datenverarbeitungszwecke Bereitstellung des Video-Players

Auslieferung des Video-Inhalts

Statistische Auswertung Genutzte Technologien SessionCookies Erhobene Daten Anonymisierte Nutzungsdaten (Video-Abrufe, Uhrzeit des Abrufs, Dauer des Abrufs, aufgerufene Seite etc.)

Geräteinformationen (Betriebssystem, Browser)

Geografischer Standort Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Session Cookies haben eine Lebensdauer von 2h.

Analytics Daten werden für 30 Tage aufbewahrt. Datenempfänger dpa - digital services GmbH, Mittelweg 38, 20148 Hamburg

APA-IT Informationstechnologie GmbH, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Bitmovin Inc, 41 Drumm Street San Francisco, CA 94111, USA Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.dpa-digitalservices.com/datenschutz/ Subservices bitmovin bitmovin

Datawrapper

Servicebeschreibung Datawrapper ist eine Storytelling-Anwendung, mit der wir interaktive Grafiken, Karten und Diagramme in unseren digitalen Angeboten zur Verfügung stellen. Verarbeitendes Unternehmen Datawrapper GmbH Raumerstraße 39, 10437 Berlin, Germany Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma support@datawrapper.de Datenverarbeitungszwecke Bereitstellen des Service

Statistische Auswertung Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Anonymisierte IP-Adresse

Nutzungsdaten (Sichtbarkeit, Klicks der Grafiken etc.) Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Datenempfänger Datawrapper GmbH, Raumerstraße 39, 10437 Berlin, Germany Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.datawrapper.de/privacy/

Flourish

Servicebeschreibung Flourish ist eine Storytelling-Anwendung, mit der wir interaktive Grafiken, Karten und Diagramme in unseren digitalen Angeboten zur Verfügung stellen. Verarbeitendes Unternehmen Canva UK Operations Ltd, 33 Hoxton Square,London N1 6NN Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma support@flourish.studio Datenverarbeitungszwecke Aggregierte Analysen zur Nutzung der Grafiken

Visualisierung der Daten und Erstellung von Grafiken Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten IP-Adresse

Klickpfad

Angesehene Produkte

Sitzungsdauer

Browser-Informationen Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung United Kingdom Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. United Kingdom

USA Datenempfänger Canva UK Operations Ltd, 33 Hoxton Square,London N1 6NN

Google Analytics (siehe eigene Vendorenbeschreibung)

Google Webfonts (siehe eigene Vendorenbeschreibung) Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://flourish.studio/privacy/ Subservices Google Analytics Google Webfonts Google Webfonts

Google Maps

Servicebeschreibung Google Maps ist ein Online-Kartendienst, mit dem wir in unseren digitalen Angeboten Standorte, Routen oder interaktive Karten visualisieren. Verarbeitendes Unternehmen Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma support-deutschland@google.com Datenverarbeitungszwecke Anzeigen der Karten

Verbesserung der Google Produkte und Service Genutzte Technologien Javascript Erhobene Daten Datum und Uhrzeit des Besuchs

Standort-Informationen

IP-Adresse

Nutzung des eingebetteten Kartendienstes (Klicks, Verschiebung der Kartenansicht, etc.)

URLs Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Weltweit Datenempfänger Google Maps nutzt den Dienst Google Webfonts als Subvendor. Weiter Information finden Sie in der Vendorenbeschreibung zu Google Webfonts.

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kanzlit Rätsel

Servicebeschreibung Kanzlit-Rätsel ist eine interaktive Rätselanwendung, mit der wir Kreuzworträtsel und Sudoku in unseren digitalen Angeboten zur Verfügung stellen. Verarbeitendes Unternehmen KANZLIT Pressebüro KG Ratzeburger Allee 6 c, 23564 Lübeck Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma timm@kanzlit.de, datenschutz@dpa.com, datenschutzbeauftragte@apa.at Datenverarbeitungszwecke Bereitstellung der Rätsel

Spielfortschritt speichern Genutzte Technologien Local Storage des Browsers Erhobene Daten Informationen zum Spielfortschritt Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Daten zum aktuellen Spielstand werden nur im local storage gespeichert. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Europäische Union Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.dpa-digitalservices.com/Site/datenschutz/datenschutzerklaerung.html

Instagram

Servicebeschreibung Dies ist ein Plug-In für die Social-Media-Plattform Instagram. Verarbeitendes Unternehmen Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 Datenverarbeitungszwecke Retargeting

Social Media Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Geräteinformationen

Interaktionen mit dem Plug-in

IP-Adresse

Referrer URL Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Weltweit Datenempfänger Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland

Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.facebook.com/privacy/explanation Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://www.facebook.com/policies/cookies/

Vimeo

Servicebeschreibung Dies ist ein Dienst zum Anzeigen von Videoinhalten. Verarbeitendes Unternehmen Vimeo.com, Inc. 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, New York 10001, USA Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma Privacy@vimeo.com Datenverarbeitungszwecke Videos anzeigen Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Browser-Informationen

Browser-Sprache

Browser-Typ

Cookie-Informationen

Geräteinformationen

Gerätebestriebssystem

Informationen aus Drittanbieterquellen

IP-Adresse

Besuchte Seiten

Referrer URL

Informationen die Nutzer auf der Seite zur Verfügung stellen

Suchanfragen Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Vereinigte Staaten von Amerika Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Vereinigte Staaten von Amerika Datenempfänger Google Analytics

Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, New York 10001, USA

Service Partner Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://vimeo.com/privacy Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://vimeo.com/cookie_policy Widerspruchsmöglichkeit https://vimeo.com/cookie_policy Speicherinformation Höchstgrenze für die Speicherung von Cookies: 2 Jahre

YouTube

Servicebeschreibung Dies ist ein Video-Player-Dienst. Verarbeitendes Unternehmen Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form Datenverarbeitungszwecke Videos anzeigen Genutzte Technologien Cookies (wenn der "Privacy-Enhanced" Modus nicht aktiviert ist) Erhobene Daten Geräteinformationen

IP-Adresse

Referrer URL

Angesehene Videos Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Weltweit Datenempfänger Alphabet Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/privacy?hl=en Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en Widerspruchsmöglichkeit https://safety.google/privacy/privacy-controls/ Speicherinformation Höchstgrenze für die Speicherung von Cookies: 10 Jahre Höchstgrenze für die Speicherung von Cookies: 10 Jahre

Twitter

Servicebeschreibung Dies ist ein Twitter-Plug-In. Dieser Dienst wird verwendet, um Tweets von Twitter anzuzeigen Verarbeitendes Unternehmen Twitter International Company One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp Datenverarbeitungszwecke Inhalt anzeigen

Social Media Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Browser-Typ

Datum und Uhrzeit des Tweets

Internetadresse, unter der sich der Tweet-Button befindet

IP-Adresse

Informationen über das Betriebssystem Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Vereinigte Staaten von Amerika Datenempfänger Twitter Inc., 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 USA

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://twitter.com/de/privacy Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies Speicherinformation Höchstgrenze für die Speicherung von Cookies: 2 Jahre

Pinterest

Servicebeschreibung Dies ist ein Online-Pinnwanddienst für Grafiken und Fotos mit einem optionalen sozialen Netzwerk, das eine visuelle Suchmaschine enthält. Es wird verwendet, um personalisierte Inhalte und Werbung zu präsentieren. Verarbeitendes Unternehmen Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form Datenverarbeitungszwecke Werbung

Analyse

Marketing

Retargeting Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Browser-Informationen

Klickpfad

Cookie-Informationen

Datum und Uhrzeit des Besuchs

Geräteinformationen

Geografischer Standort

IP-Adresse

Suchbegriffe

Nutzungsdaten

Besuchte Websites Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Vereinigte Staaten von Amerika Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Vereinigte Staaten von Amerika Datenempfänger Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policy.pinterest.com/en/cookies

WeLocal

Servicebeschreibung WeLocal ist ein Online-Videodienst, mit dem wir in unseren digitalen Angeboten über einen eingebetteten Player Video-Inhalte und Live-Streams zur Verfügung stellen. Verarbeitendes Unternehmen WeLocal World AG CAS-Weg 1 – 5, 76131 Karlsruhe Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma christian.dutz@welocal.world Datenverarbeitungszwecke Statistische Auswertung

Betrieb, Sicherheit und Optimierung des Angebotes Genutzte Technologien Logfiles Erhobene Daten IP-Adresse (anonymisiert in Statistiki-Tool Matomo)

Zeit des Abrufs

Dauer des Abrufs = übertragene Datenmenge

Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)

Betriebssystem/Browsertyp/Web-Playertyp Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Deutschland Aufbewahrungsdauer Die Logfiles werden nach 7 Tagen gelöscht. Datenempfänger Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen

Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-­‐22, D-­‐85748 Garching Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.welocal.world/datenschutzerklaerung/ Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen Es werden im Player keine Cookies gesetzt. Der Player ist so vorbereitet, dass darin verbaute Technologien wie Google IMA entfernt wurden. Es werden im Player keine Cookies gesetzt. Der Player ist so vorbereitet, dass darin verbaute Technologien wie Google IMA entfernt wurden.

Podigee

Servicebeschreibung Podigee ist ein Podcast-Hostingdienst, mit dem wir Audio-Inhalte über einen Webplayer in unseren digitalen Angeboten und bei externen Plattformen wie Spotify, Apple oder Google zur Verfügung stellen. Verarbeitendes Unternehmen Podigee GmbH Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Germany Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma datenschutz@podigee.com Datenverarbeitungszwecke Funktionalität der Downloads

Aggregierte Analysen zur Nutzung der Podcasts

Bereitstellen des Podcast-Players Genutzte Technologien JavaScript Erhobene Daten IP Adresse

Betriebssystem

Browser Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO

Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Daten werden nach Vertragsende innerhalb eines Monats gelöscht. Datenempfänger Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Germany Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.podigee.com/en/about/privacy/

Facebook

Servicebeschreibung Hierbei handelt es sich um ein Social Plugin von Facebook, das es dem Nutzer ermöglicht, seine Website mit dem sozialen Netzwerk Facebook zu verbinden. Verarbeitendes Unternehmen Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 Datenverarbeitungszwecke Integration von Facebook-Funktionen

Optimierung

Marketing Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Browser-Informationen

Datum und Uhrzeit des Besuchs

Facebook Nutzer-ID

Besuchte Websites

HTTP-Header

Interaktionsdaten

Browser-Typ

IP-Adresse Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Vereinigte Staaten von Amerika

Singapur Datenempfänger Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland

Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.facebook.com/privacy/explanation Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://www.facebook.com/policies/cookies/ Widerspruchsmöglichkeit https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

ThingLink

Servicebeschreibung Dies ist eine interaktive Medienlösung. Verarbeitendes Unternehmen ThingLink Oy Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finland Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma info@thinglink.com Datenverarbeitungszwecke Marketing Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten Besuchte Websites

Nutzungsdaten

Browser-Informationen

Geräteinformationen

IP-Adresse Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Daten werden gelöscht, sobald sie für die Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Weltweit Datenempfänger ThingLink Oy, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finland

ThingLink, Inc., 444 Ramona Street, Palo Alto, California 94301 United States Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://www.thinglink.com/en-us/privacy

dpa Infocom

Servicebeschreibung dpa-infocom ist ein redaktionelles Online-Angebot, mit dem wir interaktive Grafiken, Datenvisualisierungen und Liveticker-Angebote in unseren digitalen Angeboten zur Verfügung stellen. Verarbeitendes Unternehmen dpa-infocom GmbH Mittelweg 38, 20148 Hamburg Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma service@dpa-info.com Datenverarbeitungszwecke Technische Bereitstellung der dpa-infocom Grafik- und Live-Tickerprodukte

Darstellung von eingebetteten Inhalten von sozialen Netzwerken

Möglichkeit der Nutzung der Sharing-Funktionalität in sozialen Netzwerken

Einbau der Nutzungsmessung mittels INFOnline Genutzte Technologien Cookies

Logdatei Erhobene Daten IP-Adresse

Browsersignatur

Zeitpunkt des Zugriffs

Vorgänger-Url (Referrer) Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Dies ist der primäre Ort, an dem die gesammelten Daten verarbeitet werden. Sollten die Daten auch in anderen Ländern verarbeitet werden, werden Sie gesondert informiert. Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die dpa-infocom GmbH sorgt dafür, dass die Daten unmittelbar, d. h. innerhalb einer Minute nach der für den Abruf erforderlichen Verarbeitung, gelöscht bzw. anonymisiert werden. Datenempfänger dpa-infocom GmbH, Mittelweg 38, 20148 Hamburg

Amazon Web Services EMEA Sàrl (AWS), 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://service.dpa-infocom.de/de/support/solutions/articles/76000035377-informationen-zum-datenschutz-f%C3%BCr-die-user-unserer-kunden









Manche der genannten Drittanbieter für die Embeds setzen im Rahmen ihres Angebots weitere Dienste ein. Ist dies der Fall, informieren wir Sie darüber in der Beschreibung der Datenverarbeitung des jeweiligen Embeds. Die eingesetzten Subdienste sind:

Bitmovin

Servicebeschreibung Dies ist ein OTT-Online-Videoanbieter mit Videoentwicklertools, die von Branchenexperten erstellt wurden. Verarbeitendes Unternehmen Bitmovin GmbH Schleppe Platz 7, Top 4.3 9020 Klagenfurt, Austria Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma privacy@bitmovin.com Datenverarbeitungszwecke Kundendienst

Personalisierung Genutzte Technologien Cookies Erhobene Daten IP-Adresse

Referrer URL

Angeklickte Anzeigen

Name

Geografischer Standort

Registrierungen Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind Datenempfänger Bitmovin Inc., 41 Drumm Street, San Francisco , CA 94111, USA Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://bitmovin.com/privacy/

Google Fonts

Servicebeschreibung Dies ist eine Sammlung von Schriftarten für den kommerziellen und persönlichen Gebrauch. Verarbeitendes Unternehmen Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland Datenverarbeitungszwecke Bereitstellung von Schriftarten

Analyse Erhobene Daten CSS-Anfragen

IP-Adresse

Schriftart-Anfrage

Aggregierte Nutzungszahlen

Referrer URL Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Daten werden gelöscht, sobald sie für die Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Weltweit Datenempfänger Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/privacy?hl=en Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en Widerspruchsmöglichkeit https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Google Analytics

Servicebeschreibung Das ist ein Webanalyseservice. Damit kann der Anwender den Werbe-ROI messen sowie Flash-, Video- und Social-Networking-Sites und -Anwendungen verfolgen. Verarbeitendes Unternehmen Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland Datenschutzbeauftragter der verarbeitenden Firma https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form Datenverarbeitungszwecke Analyse

Marketing Genutzte Technologien Cookies

Pixel Erhobene Daten App-Aktualisierungen

Browser-Informationen

Klickpfad

Datum und Uhrzeit des Besuchs

Geräteinformationen

Downloads

Flash-Version

Standort-Informationen

IP-Adresse

JavaScript-Support

Besuchte Seiten

Kaufaktivität

Referrer URL

Nutzungsdaten

Widget-Interaktionen Rechtsgrundlage §25 Abs. 1 TTDSG

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO Ort der Verarbeitung Europäische Union Aufbewahrungsdauer Die Aufbewahrungsfrist hängt von der Art der gespeicherten Daten ab. Jeder Kunde kann festlegen, wie lange Google Analytics Daten aufbewahrt, bevor sie automatisch gelöscht werden. Weitergabe an Drittländer Dieser Service kann die erfassten Daten an ein anderes Land weiterleiten. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Daten außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums und in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen kann. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass Ihre Daten von US Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass Ihnen möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Länder, in die die Daten übertragen werden. Dies kann für verschiedene Zwecke der Fall sein, z. B. zum Speichern oder Verarbeiten. Vereinigte Staaten von Amerika

Singapur

Chile

Taiwan Datenempfänger Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/privacy?hl=de Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de Widerspruchsmöglichkeit https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Speicherinformation Höchstgrenze für die Speicherung von Cookies: 2 Jahre Höchstgrenze für die Speicherung von Cookies: 2 Jahre





Sollten Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, wird Ihre Einwilligung in einem Cookie gespeichert, sofern Sie die Speicherung von Cookies in ihrem Browser nicht deaktiviert haben. Bei Embeds mit Drittstaatenbezug wird dieser Cookie nach Schließen des Browsers wieder gelöscht. Die Einwilligung zum Anzeigen des Inhalts muss dann ggf. bei jedem nachfolgenden Seitenbeuch erneut erteilt werden. Bei Embeds ohne Drittstaatenbezug bleiben der Cookie und die Einwilligung für maximal 100 Tage erhalten, sofern Sie ihren Browser nicht so konfiguriert haben, dass dieser Cookies automatisch beim Schließen löscht.

2.1.3 Nutzung anderer digitalen Angebote der Augsburger Allgemeine (z.B. Jobbörse, Gedenkportal, Heimat-Shop)

Das PUR-Abo gilt nur für das digitale Nachrichtenportalunter www.augsburger-allgemeine.de und für die App „Augsburger Allgemeine News“. Für andere digitale Angebote der Augsburger Allgemeine (z.B. Gedenkportal, Jobbörse, Heimat-Shop, Immobilienanzeigen) hat das PUR-Abo keine Gültigkeit. Auf diesen Seiten haben Sie die Möglichkeit, wie unter Ziff. 2.1.1 beschrieben über das Abfragefenster beim initialen Seitenbesuch oder den Privatsphäre-Link am Ende der jeweiligen Website (im sog. Footer) ihre individuellen Privatsphäre-Einstellungen zu treffen. Sie können dort ihre Einstellungen auch jederzeit wieder ändern und Ihre Zustimmung zurückziehen.

Eine Beschreibung der eingesetzten Dienste, Anwendungen und Technologien auf diesen Portalen sowie die Einstellungsmöglichkeiten hierzu finden Sie, wenn Sie am Ende der jeweiligen Website (im sog. Footer) auf den Link "Privatsphäre" klicken. Dort können Sie auch jederzeit Ihre Einwilligung zum Einsatz dieser Anbieter und Technologien widerrufen.

2.1.4 Erstellung von Logfiles

2.1.4.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Endgerätes:

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version

Das Betriebssystem des Nutzers

Die IP-Adresse des Nutzers

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Unsere Sicherheitssysteme (Firewall) erfassen zudem IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

2.1.4.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

2.1.4.3 Zweck der Datenverarbeitung

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

2.1.4.4 Dauer der Speicherung/Kriterien zur Festlegung der Speicherdauer

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. In unseren Sicherheitssystemen passiert dies nach maximal 30 Tagen. Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles werden die Daten für sieben Tage aufbewahrt und danach gelöscht.

2.1.4.5 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

2.1.5 Verwendung von Cookies

2.1.5.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Unsere Webseite und NewsApp verwenden Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im bzw. vom Webbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie im Webbrowser des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten oder gewisse Grundfunktionalitäten zu ermöglichen. Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann.

In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt:

Bei jedem Besucher:

eine ausgewählte Heimatausgabe

die Privatsphäre-Einstellungen

Die Daten, die wir bei angemeldeten Nutzern verarbeiten, variieren mit dem Angebot, für das sich der Nutzer registriert hat (Newsletter, Abo, Kommentieren etc.).

Logindaten (eMail-Adresse und Passwort)

Vom Nutzer angegeben Daten (Name und Adresse)

Anzahl Logins (inklusive fehlgeschlagene Versuche)

Geschäftspartner ID

SSO-ID

abonnierte Newsletter

Leseberechtigungen

Registrierungs-Level

Community-ID

Optional freiwillige Angaben bzw. Daten, die für den Kauf bestimmter Produkte notwendig sind:

Telefonnummer

Geburtsdatum

2.1.5.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO sowie bei registrierten Kunden Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

2.1.5.3 Zweck der Datenverarbeitung

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.

Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies:

Paywall / Login

Angebotsausspielungen

Regionalisierung

Kommentieren von Artikeln

Teilnahme an Votings

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

2.1.5.4 Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Webbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

2.1.6 Kommentieren und „Meine Nachrichten“

Für die Nutzung unserer Nachrichtenportale (Desktop, Mobile, App) ist die Angabe von personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht erforderlich. Bestimmte Zusatzfunktionen aber, wie etwa die Kommentarfunktion, benötigen jedoch eine kostenlose Registrierung. Für die Nutzung der Funktion „Meine Nachrichten“ benötigt man ein entsprechendes Abo. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die für die Nutzung des Dienstes „Meine Nachrichten“ angegebenen Informationen (z.B. zu Ihren Interessen) werden von uns ausschließlich zu dem Zweck, Ihnen die ausgewählten Inhalte bereitzustellen, erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte oder die Verwendung der Daten zu weiteren Zwecken findet nicht statt.

Sobald Sie ein Thema nicht mehr verfolgen, werden die Angaben zu Ihren Interessen gelöscht, so dass nicht nachvollzogen werden kann, für welche Themen Sie sich in der Vergangenheit interessiert haben.

2.1.7 Registrierung

2.1.7.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten, die wir bei Anmeldung erheben, variieren mit dem Angebot, für das Sie sich registrieren. (Newsletter, Abo, Kommentieren etc.), u.a. die E-Mail Adresse, Name und Anschrift.

Die Angabe von Kundennummer, Geburtsdatum und Telefon sind freiwillig und werden zum Zweck einer umfassenden Kundenbetreuung verwendet. Es sind keine negativen Konsequenzen mit der Nichtbereitstellung dieser Daten verbunden. Allerdings kann die Nichtbereitstellung dazu führen, dass z.B. die nachfolgende Kommunikation erschwert bzw. verzögert wird.

Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem Datum und Uhrzeit der Registrierung gespeichert.

2.1.7.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Eine darüber hinausgehende Datenverarbeitung etwa zur Information über Angebote und Neuigkeiten zu Abo- und Verlagsprodukten findet nur statt, wenn Sie uns dafür Ihre Einwilligung gegeben haben. Rechtsgrundlage ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

2.1.7.3 Zweck der Datenverarbeitung

Die im Rahmen der Registrierung mitgeteilten Daten werden zu Zwecken der Bereitstellung und Nutzung des Kundenkontos verarbeitet. Die Nutzer können über Informationen, die für deren Kundenkonto relevant sind, wie z.B. technische Änderungen, per E-Mail informiert werden.

Eine Registrierung des Nutzers ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen auf unserer Website erforderlich:

Lesen zusätzlicher Inhalte auf unseren Webseiten

Einsicht in eigene Bestellungen und persönliche Daten

Bestellung und Verwaltung von (personalisierten) Newslettern

Nutzung der Kommentarfunktion

Eine Registrierung des Nutzers ist davon unabhängig zur Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen in folgenden Fällen erforderlich:

Kauf und Nutzung von digitalen Inhalten sowie Aboangeboten

2.1.7.4 Dauer der Speicherung/Kriterien zur Festlegung der Speicherdauer

Die im Kundenkonto hinterlegten Daten des Nutzers werden erst dann vollständig gelöscht, sobald die Daten nicht mehr für Abrechnungszwecke für etwaige vom Kunden in Anspruch genommene kostenpflichtige digitale Produkte benötigt werden oder wenn gesetzliche Aufbewahrungspflichten der Löschung nicht (mehr) entgegenstehen.

2.1.7.5 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, Ihr Kundenkonto aufzulösen.

Der Antrag auf Löschung des Kundenkontos kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Presse- Druck-und Verlags-GmbH

Lesermarkt Digital

Curt-Frenzel-Str. 2

86167 Augsburg

digital@augsburger-allgemeine.de

Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen.

2.1.8 Browser-Benachrichtigungen

Unsere Website bietet die Möglichkeit, sich für Browser-Push-Benachrichtigungen zu registrieren. Für dieses Angebot setzen wir den Versanddienst CleverPush als Auftragsverarbeiter ein, der von der CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg ("CleverPush"), betrieben wird.

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen: https://cleverpush.com/de/privacy.

2.1.8.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

CleverPush ist ein Benachrichtigungsdienst, mit dem wir in unseren digitalen Angeboten Browser-Push-Mitteilungen zu redaktionellen Beiträgen sowie Services, Gewinnspielen oder Angeboten bzw. Aktionen zur Verfügung stellen.

Wir erheben und analysieren Nutzungsdaten um die Push-Funktion zu verbessern und Inhalte basierend auf dem Nutzungsverhalten zu pushen. Dafür nutzen wir Informationen von CleverPush und aus unserer Piano Data Management Plattform (Piano Software). Ist ein Nutzer auf augsburger-allgemeine.de registriert, können Informationen aus dem SSO-System (ssoFACT) verarbeitet und so personalisierte Produktangebote oder Benachrichtigungen im Rahmen des Kundenservice (unter anderem technische Informationen zu Produkten, Informationen im Rahmen des Neukunden- und Bestellprozesses, eigene Produktangebote, Angebote im Rahmen des Kündigungsprozesses) als Push-Benachrichtigungen übermittelt werden.

Den Widerruf der Einwilligung können Sie in den dazu vorgesehene Einstellung zum Erhalt von Push-Benachrichtigungen in Ihrem Browser vornehmen oder aber, indem Sie folgende Seite öffnen: https://www.augsburger-allgemeine.de/?cleverPushUnsubscribe=true und auf den Button mit der Beschriftung "Von Benachrichtigungen abmelden" klicken.

Abonnentinnen oder Abonnenten mit einem PUR-Abo können wir unseren Browser-Push-Dienst nicht anbieten, da wir im PUR-Abo auf den Einsatz von dafür notwendigen Cookies und Technologien verzichten.

2.1.8.2 Verarbeitendes Unternehmen

CleverPush GmbH

Nagelsweg 22, 20097 Hamburg, Deutschland

Datenschutzbeauftragter: support@cleverpush.com

2.1.8.3 Datenverarbeitungszwecke

Zustellung von redaktionellen Benachrichtigungen und Produktangeboten

Statistische Auswertung

Optimierung des Dienstes

Bereitstellung des Dienstes

Informationen des Kundenservice

Nutzerprofilerstellung zur individualisierten Ausspielung von redaktionellen Meldungen und Angeboten

2.1.8.4 Genutzte Technologien

Local Storage

Session Storage

IndexedDB

Log-Dateien

2.1.8.5 Erhobene Daten

Alle technisch notwendigen Local und Session Storage Einträge können auch bei Nutzern gesetzt werden, die noch nicht mit dem CleverPush-Optin interagiert oder es ignoriert haben:

Anzeige der Optin-Meldung mit Zeitpunkt

Interaktionen mit Optin-Meldung (Zulassen/Ablehnen) mit Zeitpunkt

Anzahl Seitenbesuche

Verweis-Domain

IP Adresse

Bei eingetragenen Abonnenten, die das CleverPush-Optin gegeben haben, werden zudem folgende Daten verarbeitet:

Push-Abonnenten-ID

IDs abonnierter Themenbereiche

IDs abonnierter Tags

Push-Token bzw. Geräte-ID

Nutzungsdaten (aufgerufene Seiten, Anzahl der Besuche, geöffnete Benachrichtigungen

Systemsprache und Land

Browsertyp

Betriebssystem

Piano-ID

SSO-ID bei registrierten Nutzern

2.1.8.6 Rechtsgrundlage

Art. 6 Abs.1 Satz 1 lit . a DSGVO

§25 Abs. 1 TTDSG

2.1.8.7 Ort der Verarbeitung

Dies ist der primäre Ort, an dem die gesammelten Daten verarbeitet werden. Sollten die Daten auch in anderen Ländern verarbeitet werden, werden Sie gesondert informiert.

Europäische Union

Schweiz

2.1.8.8 Aufbewahrungsdauer

Daten eingetragener Abonnenten werden auf dem Server so lange gespeichert, wie das Abonnement der Push-Benachrichtigungen aktiv ist. Sicherheitskopien der Daten werden nach 90 Tagen gelöscht. Local-Storage Einträge haben keine feste Laufzeit und bleiben so lange bestehen, bis der Benutzer seine Browser-Daten löscht. Der Session-Storage leert sich automatisch nach Beenden der Sitzung.

2.1.8.9 Weitergabe an Drittländer

Schweiz (Die EU-Kommission hat mit einem Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 DSGVO festgestellt dass in der Schweiz ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist).

2.1.8.10 Datenempfänger

CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg, Deutschland im Rahmen einer Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

MongoDB Inc., Building Two, Number One Ballsbridge Dublin 4, Irland

Amazon Web Services EMEA Sàrl, 5 Rue Plaetis 2338 Luxembourg

proinity LLC, Faerberstrasse 9, 8832 Wollerau, Schweiz

2.1.9 Kontaktformular und E-Mail-Kontakt

2.1.9.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:

Vorname und Nachname

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Ihre Anfrage

Weitere Angaben, wie z.B. Faxnummer oder Adresse sind freiwillig und werden zum Zweck der einfacheren Kontaktaufnahme verwendet. Es sind keine negativen Konsequenzen mit der Nichtbereitstellung dieser Daten verbunden. Allerdings kann die Nichtbereitstellung dazu führen, dass z.B. die nachfolgende Kommunikation erschwert bzw. verzögert wird. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.

Die Angabe weiterer freiwilliger Daten (beispielsweise Geburtsdatum bei einer Bestellung, Registrierung, Gewinnspiel, etc.) dienen überwiegend der strategischen Ausrichtung des Angebotes auf die jeweilige Zielgruppe. Sie können zudem für die Geschäftsanalyse sowie Leistungsberichte und für Marketingzwecke verwendet werden. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung(en) ist, soweit sie nicht unmittelbar der Vertragserfüllung dienen, Artikel 6 Absatz 1 lit. a sowie Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO. Detaillierte Hinweise finden Sie in den jeweiligen Teilnahmebedingungen, Nutzungsbedingungen, AGB, etc. zum jeweiligen Gewinnspiel, dem Angebot oder der Bestellung.

2.1.9.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bei Anfragen zur Vertragserfüllung oder vorvertraglichen Anfragen sowie gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO mit dem berechtigten Interesse an der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet.

2.1.9.3 Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

2.1.9.4 Dauer der Speicherung/Kriterien zur Festlegung der Speicherdauer

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Erfolgt die Kontaktanfrage im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss, erfolgt ggf. eine längere Speicherung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit dies zur Vertragsabwicklung und der Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich ist.

2.1.10 Adblocker-Erkennung

Auf unseren Seiten sind Plugins des Diensten "Welect" eingebunden. Diese Plugins werden angeboten durch die Welect GmbH, Platz der Ideen 1, 40467 Düsseldorf (im Folgenden "Welect"). Wir nutzen den WelectPublish-Dienst zunächst zur Erkennung ob ein AdBlocker im Einsatz ist und zur Anzeige der AdBlock-Wall. Insoweit wird Welect in unsere Auftrat tätig (Auftragsverarbeitung). Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (Wahrung berechtigter Interessen). Unser berechtigtes Interesse liegt in der Sicherstellung der Finanzierung unseres Web Angebots durch Werbung.

Haben Sie einen AdBlocker im Einsatz, können Sie den gewünschten Artikel auch ohne Deaktivierung des AdBlockers lesen, wenn Sie im Gegenzug einen Werbespot ansehen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, wird WelectPublish eingesetzt, um einen von Ihnen ausgewählten Werbespot anzusehen. Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Ausspielung des Werbespots ist Welect selbst Verantwortlicher. Rechtsgrundlage für die Offenlegung von IP-Adresse und aufgerufener Website an Welect ist in diesem Fall Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung). Anschließend werden Sie zum Artikel zurückgeleitet, den Sie nun lesen können.

Mit WelectPublish können wir auswerten, ob Sie den Welect-Dienst in Anspruch nehmen und welche Werbeinhalte Ihnen dafür angezeigt werden. Diese Informationen werden in einem Cookie auf Ihrem Computer gespeichert und bei einer erneuten Nutzung von WelectPublish ausgewertet, um zu vermeiden, dass Ihnen bereits genutzte Werbeangebote erneut angezeigt werden. Welect verwendet außerdem Ihre IP-Adresse (Bundesland-/Stadt-/PLZ-Ebene), um Ihnen Angebote von Sponsoren aus Ihrer Region anzuzeigen.

Im Rahmen der von Ihnen ausgewählten Werbeausspielungen kommt es dazu, dass von den werbetreibenden Unternehmen und/oder deren Agenturen beauftragte Technologie-Anbieter Informationen sammeln, die im Zusammenhang mit der Einblendung dieser Werbung (z. B. Auslieferungshäufigkeit, Messung der Sichtbarkeit, Klick auf die Werbung) stehen. Weitere Informationen zum Tracking und zum Opt-out finden Sie in der Datenschutzerklärung von Welect: https://www.welect.de/datenschutz.

Das Cookie bleibt gespeichert, bis Sie es aus Ihrem Browser löschen, höchstens jedoch für zwei Wochen über die letzte Inanspruchnahme des Dienstes hinaus. Ihre IP-Adresse wird Welect zufolge nach der oben beschriebenen Verarbeitung nicht gespeichert.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (Wahrung berechtigter Interessen). Das berechtigte Interesse von Welect liegt in der korrekten Abrechnung gegenüber Werbetreibenden."

2.2 Newsletter

2.2.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit, kostenfreie Newsletter zu abonnieren. Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt:

E-Mail Adresse

Art des Newsletters / der Newsletter

Gegebenenfalls Themen bzw. Interessen zur Individualisierung des Newsletters

Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben:

Datum und Uhrzeit der Registrierung

Datum und Uhrzeit der Bestätigungsmail (Double-Opt-In-Verfahren)

Datum und Uhrzeit der Double-Opt-In Bestätigung durch den Nutzer

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Wenn Sie von uns einen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir Ihre ausdrückliche Einwilligung. Dazu verwenden wir das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren: Wenn Sie eingewilligt haben, dass Sie den/die von Ihnen ausgewählten Newsletter per E-Mail empfangen möchten, senden wir Ihnen eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse, über den Sie sich für den Erhalt des Newsletters anmelden können. Um Missbrauch zu vermeiden, werden der Anmeldevorgang und Ihre Bestätigung zum Nachweis Ihrer Einwilligung protokolliert.

Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern eine Datenverarbeitung durch einen Versanddienstleister. Darüber hinaus erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet.

2.2.2 Versanddienstleister

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienstleisters SC-Networks, Würmstraße 4, 82319 Starnberg. Die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: https://www.sc-networks.de/datenschutz/. Der Versanddienstleister wird auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO eingesetzt.

2.2.3 Erfolgsmessung

Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server, bzw. sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben.

Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch, sofern eingesetzt, das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.

2.2.4 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Der Versand des Newsletters erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG bzw. auf Grundlage der gesetzlichen Erlaubnis gem. § 7 Abs. 3 UWG. Die statistische Auswertung zur Erfolgsmessung erfolgt auf Basis des berechtigten Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

2.2.5 Zweck der Datenverarbeitung

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Die statistische Optimierung dient dazu, die Newsletterinhalte und die Zustellung zu optimieren. Hierin liegt auch das berechtigte Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

2.2.6 Dauer der Speicherung/Kriterien zur Festlegung der Speicherdauer

Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

2.2.7 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt werden. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.

2.3 NewsApp

Wir stellen Ihnen neben unserem Online-Angebot für die Betriebssysteme Android und iOS auch unsere App „Augsburger Allgemeine News“ zur Verfügung, die Sie auf Ihr mobiles Endgerät herunterladen können.

Über die hier unter „Datenverarbeitung durch uns“ in anderen Punkten (u.a. „Erstellung von Logfiles“, „Verwendung von Cookies“, „Kommentieren“ und „Registrierung“) beschriebene Datenverarbeitung hinaus findet in der App eine Datenverarbeitung statt, die aus den Möglichkeiten und der Technologie einer nativen App resultieren, etwa für die Zustellung von Push-Benachrichtigungen an ihr Smartphone oder Tablet. Diese Nachrichten bieten wir zu verschiedenen Themen und Kategorien an. Dies geschieht jedoch erst nach Ihrer Zustimmung zur Übermittlung von Push-Nachrichten beim erstmaligen Start der App, Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Bei Zustimmung zur Übermittlung von Push-Nachrichten wird ein eindeutiges Push Token generiert und zur Übermittlung der Push-Nachrichten von uns verwendet. Wenn Sie den Erhalt von Push-Nachrichten nicht mehr wünschen, können Sie dies jederzeit in den Systemeinstellungen ihres Smartphones oder im Menü unserer NewsApp unter dem Punkt "Einstellungen" anpassen.

Verarbeitung und Weitergabe der Push-Benachrichtigungen an den Firebase Cloud Messaging Service bei Android Geräten bzw. an den Apple Push Notification Server (APNS) bei iOS-Geräten werden in unserem Auftrag von der CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg, übernommen. CleverPush hostet dafür eine Software auf AWS-Servern innerhalb der EU. Die Daten werden auf in der EU gehosteten MongoDB-Instanzen (https://www.mongodb.com/cloud) gespeichert.

Im Rahmen dieser Tätigkeit werden folgende Daten verarbeitet:

Push-Token

Art und Version des Betriebssystems

CleverPush SDK-Version

Abonnierte Themenbereiche

Sprache, Land, Zeitzone

Zeitpunkt der Eintragung

Für den Versand von Push-Nachrichten wird das Push-Token und der abonnierte Push-Channel bei Android Geräten an Firebase Cloud Messaging (FCM) und bei iOS-Geräten an den Apple Push Notification Server (APNS) kommuniziert. Die weitere Datenverarbeitung durch den Betreiber der genutzten Betriebssysteme, Google (Android) und Apple (iOS) entnehmen Sie den jeweiligen AGB und Datenschutzerklärungen:

2.4 Aboshop, Heimat-Shop und Anzeigenannahme

Für diese Online-Services arbeiten wir im Rahmen einer Auftragsverarbeitung mit verschiedenen IT-Dienstleistern zusammen.

2.4.1 Schutz der Privatsphäre bei Endeinrichtungen – Cookies und ähnliche Technologien / Drittanbieter

Eine Beschreibung der eingesetzten Dienste, Anwendungen und Technologien auf diesen Portalen sowie die Einstellungsmöglichkeiten hierzu finden Sie, wenn Sie am Ende der jeweiligen Websites (im sog. Footer) auf den Link "Privatsphäre" klicken. Dort können Sie auch jederzeit Ihre Einwilligung zum Einsatz dieser Anbieter und Technologien widerrufen.

2.4.2 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Wir erheben von Ihnen grundsätzlich nur die Daten, die zum Vertragsabschluss und zur Vertragsabwicklung erforderlich sind: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, ggf. Bankverbindung.

Weitere Angaben, wie z.B. Kundennummer, Telefonnummer oder Faxnummer sind freiwillig und werden zum Zweck der einfacheren Kontaktaufnahme verwendet. Es sind keine negativen Konsequenzen mit der Nichtbereitstellung dieser Daten verbunden. Allerdings kann die Nichtbereitstellung dazu führen, dass z.B. die nachfolgende Kommunikation erschwert bzw. verzögert wird.

Die Angabe weiterer freiwilliger Daten (beispielsweise Geburtsdatum bei einer Bestellung, Registrierung, Gewinnspiel, etc.) dienen überwiegend der strategischen Ausrichtung des Angebotes auf die jeweilige Zielgruppe. Sie können zudem für die Geschäftsanalyse sowie Leistungsberichte und für Marketingzwecke verwendet werden. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung(en) ist, soweit sie nicht unmittelbar der Vertragserfüllung dienen, Artikel 6 Absatz 1 lit. a sowie Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO. Detaillierte Hinweise finden Sie in den jeweiligen Teilnahmebedingungen, Nutzungsbedingungen, AGB, etc. zum jeweiligen Gewinnspiel, dem Angebot oder der Bestellung.

2.4.3 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Wir verarbeiten die erhobenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zweck der Vertragserfüllung. Dies umfasst auch die damit einhergehende Kundenbetreuung.

Sofern Sie eine gesonderte Einwilligung erteilt haben, von uns telefonisch oder per E-Mail über unternehmenseigene Produkte und Dienstleistungen informiert zu werden, erfolgt eine entsprechende Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der bisher erfolgten Verarbeitung berührt. Wenn die Einwilligung widerrufen wird, stellen wir die entsprechende Datenverarbeitung ein. Sofern die Daten ausschließlich auf Basis der erteilten Einwilligung verarbeitet werden, werden die Daten gelöscht soweit dem keine handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

2.4.4 Zweck der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten die erhobenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zweck der Vertragserfüllung. Bei gewerblichen Anzeigenkunden und Abonnenten, Geschäftspartnern oder Interessenten verarbeiten wir die Kontaktdaten von Ansprechpartnern zur Kommunikation per E-Mail, Telefon, Telefax und Post. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und in dem Interesse, die Geschäftsbeziehung mit Anzeigenkunden und Abonnenten, Geschäftspartnern und Interessenten durchzuführen oder einzuleiten und hierbei persönlichen Kontakt mit Ansprechpartnern zu halten.

Bei Privatkunden verarbeiten wir Ihre Adressdaten zu Marketingzwecken zum Versand postalischer Informationen. Diese Daten werden zum Zweck der Durchführung von Geschäftsbeziehungen solange gespeichert, wie hieran ein berechtigtes Interesse besteht.

Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung zu widersprechen. Näheres erfahren Sie unter dem nachfolgenden Punkt „Rechte der betroffenen Person“.

2.4.5 Dauer der Speicherung/Kriterien zur Festlegung der Speicherdauer

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur solange, wie es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Danach werden diese Daten regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung / Speicherung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:

Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und steuerlichen Vorschriften Abgabenordnung (AO), Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen grundsätzlich zehn Jahre.

2.4.6 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Hinweis auf ein Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der bisher erfolgten Verarbeitung berührt. Wenn die Einwilligung widerrufen wird, stellen wir die entsprechende Datenverarbeitung ein.

Hinweis auf ein Widerspruchsrecht gem. Artikel 21 DSGVO: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Abs. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Presse- Druck- und Verlags-GmbH

Datenschutzbeauftrager

Curt-Frenzel-Str. 2

86167 Augsburg

datenschutzbeauftragter@presse-druck.de

2.4.7 Datenempfänger

Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diesen zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichtenbrauchen. Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte (z. B. an Kreditinstitute zur Zahlungsabwicklung, an Rechtsanwälte zur Durchsetzung offener Forderungen), sofern eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis (z.B. nach den oben genannten Rechtsvorschriften) besteht.

Zudem können von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen, die uns bei der Vertragsabwicklung und Erfüllung von gesetzlichen Pflichten unterstützen, zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies sind Dienstleister aus den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Lettershop, Call-Center-Service, Satzgestalter, Prämienversender.

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt.

Für Veranstaltungen/Workshops gilt im speziellen: Beim Kauf von Veranstaltungstickets/Workshoptickets werden die für die Durchführung der Veranstaltung relevanten Daten (z.B. Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) ggf. an Kooperationspartner, die an der Durchführung der Veranstaltung beteiligt sind, weitergegeben.

Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung der Veranstaltung, z.B. für die Erstellung von Teilnehmerlisten sowie zu Informationszwecken z.B. bei Änderungen des Veranstaltungszeitpunktes oder des Treffpunktes oder überweitere wichtige Details zur Veranstaltungsdurchführung weitergegeben.

2.4.8 Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung

Wir erheben von Ihnen grundsätzlich nur die Daten, die zum Vertragsabschluss und zur Vertragsabwicklung erforderlich sind: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Bankverbindung bzw. Bezahldaten und ggf. Geburtsdatum zur Altersprüfung.

Wir verarbeiten die erhobenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zweck der Vertragserfüllung. Dies umfasst auch die damit einhergehende Kundenbetreuung.

Beim Kauf von Veranstaltungs-/Workshoptickets kann der Kunde über die angegebenen Kontaktdaten (z.B. E-Mail Adresse, Telefonnummer) zu Informationszwecken in Bezug auf die Veranstaltung z.B. bei Änderungen des Veranstaltungszeitpunktes oder des Treffpunktes sowie über weitere wichtige Details zur Veranstaltungsdurchführung kontaktiert werden.

2.5 Gewinnspiele

2.5.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Wir erheben von Ihnen grundsätzlich nur die Daten, die zur Teilnahme und Abwicklung von Gewinnspielen erforderlich sind, insbesondere:

Bei SMS- und Telefongewinnspielen: Name, Anschrift, Mobilfunk- bzw. Telefonnummer

Bei Online-Gewinnspielen: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse

Bei Gewinnspielen über Messenger und Notify: Name, Anschrift, E-Mail Adresse, Telefonnummer

Bei Gewinnspielen über Instagram oder Facebook: Name, Anschrift, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Instagram- oder Facebook-Name

Die Angabe weiterer freiwilliger Daten (beispielsweise Geburtsdatum bei einer Bestellung, Registrierung, Gewinnspiel, etc.) dienen überwiegend der strategischen Ausrichtung des Angebotes auf die jeweilige Zielgruppe. Sie können zudem für die Geschäftsanalyse sowie Leistungsberichte und für Marketingzwecke verwendet werden. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung(en) ist, soweit sie nicht unmittelbar der Vertragserfüllung dienen, Artikel 6 Absatz 1 lit. a sowie Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO. Detaillierte Hinweise finden Sie in den jeweiligen Teilnahmebedingungen, Nutzungsbedingungen, AGB, etc. zum jeweiligen Gewinnspiel, dem Angebot oder der Bestellung.

2.5.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Wir verarbeiten die erhobenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zweck der Abwicklung von Gewinnspielen. Dies umfasst auch die damit einhergehende Kundenbetreuung im Rahmen des Gewinnspielvertrages. Für die Teilnahme an Gewinnspielen gelten ggf. gesonderte Teilnahmebedingungen, auf die wir Sie bei der Teilnahme hinweisen.

Sofern Sie eine gesonderte Einwilligung erteilt haben, von uns telefonisch oder per E-Mail über unternehmenseigene Produkte und Dienstleistungen informiert zu werden oder Ihre Daten im Fall eines Gewinnes zu veröffentlichen, erfolgt eine entsprechende Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der bisher erfolgten Verarbeitung berührt. Wenn die Einwilligung widerrufen wird, stellen wir die entsprechende Datenverarbeitung ein.

2.5.3 Zweck der Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Abwicklung des Gewinnspiels, insb. Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung sowie der Realisation der Gewinne. Falls erforderlich, werden personenbezogene Daten an die Unternehmen weitergegeben, die an der Abwicklung des Gewinnspiels beteiligt sind. Dies sind z.B. Partner in der Abwicklung von Gewinnspielen oder der Realisation von Gewinnen.

2.5.4 Dauer der Speicherung/Kriterien zur Festlegung der Speicherdauer

Wir verarbeiten und speichern die personenbezogenen Daten der Gewinner grundsätzlich nur solange, wie es für die Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist. Danach werden diese Daten regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung / Speicherung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:

Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und steuerlichen Vorschriften Abgabenordnung (AO), Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen grundsätzlich zehn Jahre.

2.5.5 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

Als Teilnehmer an Gewinnspielen haben sie jederzeit die Möglichkeit, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Presse- Druck-und Verlags-GmbH

Datenschutzbeauftrager

Curt-Frenzel-Str. 2

86167 Augsburg

datenschutzbeauftragter@presse-druck.de

Eine vorzeitige Löschung der Daten ist nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen.

2.6 Direktwerbung

2.6.1 Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke der Direktwerbung, insbesondere für den Versand unserer Werbung per Post. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und in dem Interesse, Sie über neue Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Gegen diese Verarbeitung steht jedem Kunden ein eigenes Widerspruchsrecht zu, dessen Ausübung zur Beendigung der Verarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung führt. Sofern Daten ausschließlich zur Direktwerbung gespeichert werden, werden diese nach erfolgtem Widerspruch gelöscht.

Bei Geschäftskunden verwenden wir die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners gem. § 7 Abs. 3 UWG zur elektronischen Zusendung von Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen, sofern von Ihnen kein Widerspruch erfolgt. Sie haben das Recht, der Verwendung ihrer E-Mail Adresse zur Direktwerbung jederzeit zu widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

2.6.2 Hinweis auf ein Widerspruchsrecht gem. Artikel 21 DSGVO bei Direktwerbung

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

2.6.3 Datenempfänger

Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diesen zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte (z. B. an Kreditinstitute zur Zahlungsabwicklung, an Rechtsanwälte zur Durchsetzung offener Forderungen), sofern eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis (z. B. nach den nach den oben genannten Rechtsvorschriften) besteht.

Zudem können von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen, die uns bei der Vertragsabwicklung und Erfüllung von gesetzlichen Pflichten unterstützen, zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies sind Dienstleister aus den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Lettershop, Call-Center-Service, Satzgestalter, Prämienversender.

2.7 Social Media

Wir sind als Augsburger Allgemeine und mit den Titeln unserer Heimatausgaben sowie mit weiteren Produkten und Angeboten unseres Unternehmens in zahlreichen Sozialen Netzwerken aktiv. Auf diesen Plattformen findet sowohl eine Datenverarbeitung durch uns als auch durch den Betreiber der Plattform als weiteren Verantwortlichen statt, auf die wir jedoch nur begrenzten Einfluss und begrenzte Einblicke haben. Darüber informieren wir ausführlich und gesondert in der Datenschutzerklärung für unsere Social-Media-Seiten.

Manche Social-Media-Plattformen wie etwa Facebook bieten Tracking-Technologien an, um zielgerichtete Werbeausspielungen im jeweiligen Sozialen Netzwerk anbieten zu können. Auch wir greifen auf diese Technologien und die damit generierten Nutzerdaten zurück. Voraussetzung ist ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können dieser Datenverarbeitung bei der Consent-Abfrage, die sie beim ersten Aufruf unserer Website angezeigt bekommen, zustimmen und anschließend jederzeit über den Link „Privatsphäre“ am Ende unserer Website Ihre Einwilligung wieder entziehen.

2.8 e-Paper

2.8.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Wir stellen Ihnen neben unserem Online-Angebot das e-Paper als Browservariante sowie als App „Augsburger Allgemeine“ für die Betriebssysteme Android und iOS zur Verfügung. Die App kann aus den jeweiligen Stores auf Ihr mobiles Endgerät heruntergeladen werden.

Das ePaper basiert auf dem Produkt „Mobile Publishing Suite“ der dpa-digital services GmbH, Mittelweg 38, 20148 Hamburg und der Technologie der APA-IT Informations Technologie GmbH, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien. Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten der verarbeitenden Unternehmen:

dpa-digital services GmbH: datenschutz@dpa.com

APA-IT Informations Technologie GmbH: datenschutzbeauftragte@apa.at

2.8.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Grundlage für die Erhebung personenbezogener Daten sind unsere berechtigten Interessen (d.h. Sicherheit, Betrugsprävention, Potenzialanalysen, Optimierung unserer Angebote und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes) im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.

2.8.3 Zweck der Datenverarbeitung

Wir erheben die Daten für die Analyse Bereitstellung der Basisfunktionalität des ePapers. Hierfür setzen wir die folgenden Technologien ein:

Cookies

HTML5 Web-Stores

2.8.4 Erhobene Daten

Server-Session Information

Seiten-ID der Zeitungsausgabe für vom Nutzer gesetzte Bookmarks

Artikel-ID der Zeitungsausgabe für vom Nutzer gesetzte Bookmarks

Letzte gelesene Ausgabe um den Lesevorgang fortsetzen zu können

Geräte-ID um das Gerät beim Server zu identifizieren

Vom Nutzer gewählte Lokalausgabe

Gesetzte Publikationsfilter

Gesetzte Bookmarks

Gelesene Ressorts

Datum und ID der Hauptausgabe

2.8.5 Dauer der Speicherung/Kriterien zur Festlegung der Speicherdauer

Die Daten werden so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist. Die Lebensdauer ist abhängig von der Cookie-Laufzeit.

2.8.6 Datenempfänger

APA-IT Informations Technologie GmbH

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen: https://apa.at/about/datenschutzerklaerung/

2.9.1 Schutz der Privatsphäre bei Endeinrichtungen – Cookies und ähnliche Technologien / Drittanbieter

Eine Beschreibung der eingesetzten Dienste, Anwendungen und Technologien auf diesem Portal sowie die Einstellungsmöglichkeiten hierzu finden Sie, wenn Sie am Ende der Website (im sog. Footer) auf den Link " Privatsphäre" klicken. Dort können Sie auch jederzeit Ihre Einwilligung zum Einsatz dieser Anbieter und Technologien widerrufen.

2.9.2 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Für die Umsetzung unseres Jobportals https://jobs.augsburger-allgemeine.de arbeiten wir mit dem Anbieter Jobiqo GmbH, Mariahilfer Str. 103/2/44, 1060 Wien, Österreich, zusammen. Das Jobportal ist optional mit oder ohne Registrierung nutzbar.

2.9.3 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Hierin bestehen auch unserer berechtigten Interessen an dieser Verarbeitung, Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 f DSGVO:

IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, jeweils übertragene Datenmenge, Website, von der die Anforderung kommt, Browser, Betriebssystem, und dessen Oberfläche, Sprache und Version der Browsersoftware. Diese Daten werden nach spätestens 7 Tagen gelöscht.



2.9.4 Zweck der Datenverarbeitung



Diese Daten können von uns nicht dazu verwendet werden, den einzelnen Nutzer zu identifizieren. Die Informationen werden von uns lediglich in anonymisierter Form statistisch ausgewertet.



2.9.5 Nutzung ohne Registrierung

Bei einer Nutzung ohne Registrierung haben Sie die Möglichkeit, unseren sog. JobAgenten zu verwenden. Dadurch erhalten Sie per E-Mail in regelmäßigen Intervallen Stellenanzeigen, die der festgelegten Suchanfrage entsprechen. Um ein JobAgenten-Abonnement zu aktivieren, erfolgt vorab eine Nutzer-Authentifzierung mittels Zusendung einer Bestätigungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse, in der über einen Aktvierungslink die E-Mail-Adresse bestätigt werden muss. Bei der Anmeldung werden Ihre E-Mail-Adresse sowie die Suchkriterien (Job, Ortsangabe und Umkreis) erhoben und verarbeitet.

Für die Anmeldung zu diesen JobAgenten-E-Mails nutzen wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und der Suchkriterien eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie bitten, den Wunsch nach Versand der Job-Agenten-E-Mails zu bestätigen. Sofern geschehen speichern wir Ihre E-Mail-Adresse und die Suchkriterien so lange, bis Sie die JobAgenten-E-Mails abbestellen. Die Speicherung dient alleine dem Zweck, Ihnen E-Mails unseres JobAgenten-Systems mit für Sie passenden, neuen Stellenanzeigen senden zu können. Des Weiteren speichern wir jeweils bei Anmeldung und Bestätigung Ihre IP-Adressen und den Zeitpunkt der Anmeldung und der Registrierung, um einen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bzw. eine missbräuchliche Verwendung von E-Mail-Adressen zu verhindern. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 a DSGVO.

Ihre Einwilligung in die Übersendung der JobAgenten E-Mails können Sie jederzeit widerrufen. Den Widerruf können Sie z.B. durch Klick auf den in jeder E-Mail bereitgestellten Link oder per E-Mail an (jobboerse@augsburger-allgemeine.de) erklären. Bei einem Widerruf werden Ihre Daten gelöscht. Ihre angegebenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.



2.9.6 Nutzung mit Registrierung

Sie können sich auch auf unserem Jobportal registrieren und ein persönliches Profil anlegen. Für die Registrierung, bei dem ein „Login-Profil“ für Sie angelegt wird, erheben und speichern wir von Ihnen folgende Daten:

Vorname

Nachname

Ort

E-Mail

Passwort

Diese Angaben sind für die Registrierung erforderlich. Nach der Registrierung erhalten Sie einen persönlichen, passwortgeschützten Zugang und können die von Ihnen hinterlegten Daten einsehen und verwalten. Nach Abschluss der Registrierung stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

2.9.7 JobAgent

Sie haben die Möglichkeit, unseren sog. JobAgenten zu verwenden. Dadurch erhalten Sie per E-Mail in regelmäßigen Intervallen Stellenanzeigen, die der festgelegten Suchanfrage (Job, Ortsangabe und Umkreis) entsprechen. Die E-Mails mit den Ihren Suchkriterien entsprechenden Angeboten werden an die bei der Registrierung angegebenen E-Mail Adresse versendet.

Bei der Registrierung setzen wir ebenfalls das sog. Double-Opt-In Verfahren ein. Auch bei einer Registrierung können Sie Ihre Einwilligung in den Empfang der JobAgenten E-Mails jederzeit widerrufen. Den Widerruf können Sie z.B. durch Klick auf den in jeder E-Mail bereitgestellten Link oder per E-Mail an (jobboerse@augsburger-allgemeine.de) erklären. Ihre angegebenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

2.9.8 Anlegen eines „Lebenslaufs“

Sie können nach der Registrierung einen Lebenslauf mit Foto, Jobvorstellungen, Aus- und Weiterbildungen, Berufserfahrungen, Sprachkenntnissen etc. anzulegen. Mit diesem Lebenslauf ist es möglich, sich direkt auf Stellenanzeigen, die auf azubimovie.de gelistet sind, zu bewerben. Um einen Lebenslauf anzulegen, der für den Bewerbungsprozess notwendig ist, erheben wir zusätzlich folgende Daten von Ihnen:

Gewünschter Jobtitel

Berufsfeld

Gesuchtes Beschäftigungsverhältnis (z.B. Ausbildung, Praktikum, etc.)

Aktueller Karrierestatus (z.B. Aktiv auf Jobsuche, In Ausbildung etc.)

Neben diesen Pflichtangaben ist auch die Angabe weiterer, freiwilliger Angaben möglich. Dazu gehört z.B.- auch die Möglichkeit ein Bewerbungsfoto hochzuladen und in Ihr Jobbörsen-Profil einzubinden. Die Felder mit Pflichtangaben sind entsprechend gekennzeichnet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre ist Art. 6 Abs. 1 a und b DSGVO.

2.9.9 Upload-Funktion und automatische Übernahme der Daten in das Profil

Des Weiteren gibt es die Funktion Dokumente (Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) hochzuladen und in Ihrem Profil zu hinterlegen.

Zusätzlich können Sie Angaben, die Sie in ihrem Bewerberprofil hinterlegen möchten, auch durch Upload von Dokumenten automatisiert in Ihr Profil übertragen. Dabei werden die Inhalte aus den hochgeladenen Dokumenten automatisch in Ihr Profil übernommen. Die hochgeladenen Dokumente werden hierfür zur Auswertung über einen sicheren https-call an die Firma Textkernel (Nieuwendammerkade 28A17, Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB, Niederlande) übertragen, dort geparst und an uns als XML-Datei rückübermittelt. Das Tool der Firma Textkernel extrahiert ausschließlich die folgenden Informationen und speichert diese kurzzeitig auf einem Server in Amsterdam zwischen:

Vorname

Nachname

Stadt

Land

Telefonnummer

Profilbild

Geschlecht

Geburtsdatum

Lebenslauf

Titel

akademischer Titel

Ausbildungen

Berufserfahrungen

gesprochene Sprachen

Fähigkeiten

Nach der Verarbeitung und Rückübermittlung (wenige Sekunden) werden die Daten automatisiert beim Dienstleister gelöscht. Für eine vollständige und richtige Übernahme der in Ihren Dokumenten enthaltenen Informationen können wir aus technischen Gründen keine Garantie übernehmen. Wir bitten Sie daher die erkannten und übernommenen Daten nach dem Upload zu kontrollieren. Es ist darauf zu achten, dass bei den hochgeladenen Dokumenten keine sensiblen Daten wie z.B. Gesundheitszustand, Religionszugehörigkeit, etc. enthalten sein sollen.

2.9.10 Bewerbungshistorie

Sofern Sie sich über unser Jobportal bei einem potentiellen Arbeitgeber beworben haben, legt unser System für Sie eine Bewerbungshistorie an. In dieser können Sie alle Ihre vergangenen Bewerbungen im Detail (Datum/Zeit der Bewerbung, Anschreiben, Link auf Stellenanzeige) ansehen. Eine Übermittlung dieser Daten an potentielle Arbeitgeber findet nicht statt. Rechtsgrundlage für das Anlegen der Bewerbungshistorie ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO. Das Interesse besteht darin, dass der Nutzer seine vergangene Bewerbungen nachvollziehen kann.

Für das Löschen der Daten, die nach Übermittlung den potentiellen Arbeitgeber vorliegen, ist das jeweilige Unternehmen verantwortlich. Bitte wenden Sie sich hierzu bitte direkt an die Unternehmen, an die Sie Ihre Bewerbung übermittelt haben.

2.9.11 TalentPool

Nutzer können selbstständig die Sichtbarkeitseinstellungen ihres Bewerberprofils verändern und festlegen, in welchem Umfang diese Daten für Kunden, die einen Zugang zur Bewerbersuche haben, sichtbar sind. Hat der Nutzer seine Profil-Sichtbarkeit auf „nicht öffentlich sichtbar“ gesetzt, kann das Bewerberprofil von Kunden in der Bewerbersuche nicht gefunden und aufgerufen werden. Bei dem Profil-Sichtbarkeitsstatus „sichtbar“ kann ein anonymisiertes Bewerberprofil in der Bewerbersuche von Kunden gefunden und abgerufen werden, bei denen die folgenden Daten nicht angezeigt werden: Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Hochgeladenen Dateianhänge. Alle weiteren hinterlegten Bewerberprofildaten sind in diesem Status sichtbar.

2.9.12 Datenlöschung

Jeder Nutzer hat das Recht, die Nutzung der registrierungspflichtigen Dienste, durch Löschung seines Benutzerkontos, jederzeit zu kündigen. Dies geschieht, indem er in seinem Nutzerprofil in den Kontoeinstellungen auf „Account Löschen" klickt und den Befehl erneut bestätigt. Durch die Löschung des Benutzerkontos werden die vom Anbieter gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht. Nach einer Inaktivität von 24 Monaten werden die Daten gelöscht. Der User wird vor Ablauf der Frist per E-Mail darüber informiert.

2.9.13 Datenempfänger

Jobiqo GmbH, Mariahilfer Str. 103/2/44, 1060 Wien, Österreich

2.10.1 Schutz der Privatsphäre bei Endeinrichtungen – Cookies und ähnliche Technologien / Drittanbieter

Eine Beschreibung der eingesetzten Dienste, Anwendungen und Technologien auf diesem Portal sowie die Einstellungsmöglichkeiten hierzu finden Sie, wenn Sie am Ende der Website (im sog. Footer) auf den Link "Privatsphäre" klicken. Dort können Sie auch jederzeit Ihre Einwilligung zum Einsatz dieser Anbieter und Technologien widerrufen.

2.10.2 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Nutzer des Trauerportals haben die Möglichkeit Trauer- und/oder Gedenkanzeigen nach bestimmten Kriterien zu suchen, eine Gedenkseite zu öffnen und darin eine Kondolenz zu schreiben, Gedenkkerzen anzuzünden und E-Mail-Benachrichtigungen einzurichten. Ohne Registrierung sind diese Nutzungsmöglichkeiten nach einer bestimmten Anzahl von Zugriffen auf die Seite www.erinnern.de begrenzt.

Für Kondolenzen und Gedenkkerzen ist die Angabe Ihres Namens notwendig, bei Kondolenzen erfolgt zusätzlich eine Verifizierung über die E-Mail-Adresse. (Sie erhalten dazu eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse, müssen dort den Link bestätigen, danach erfolgt die Veröffentlichung) Der angegebene Name wird mit der Kondolenz oder Gedenkkerze auf erinnern.de veröffentlicht. Bei Löschung der Gedenkseite werden auch diese Daten gelöscht.

Bereits registrierte Nutzer haben die Möglichkeit sich mit ihren Zugangsdaten auch auf www. erinnern.de einzuloggen. Ausschließlich registrierte Nutzer haben die Möglichkeit bestehende Gedenkseiten auf www.erinnern.de zu gestalten (z.B. Fotos, Videos, Musik und eigene Texte hochladen).

E-Mail-Benachrichtigung einrichten: Der Nutzer kann sich auf www.erinnern.de eine E-Mail-Benachrichtigung für neue Anzeigen einrichten. Dabei können auch Kriterien wie z.B. Name, Ort, Ausgabe für die Benachrichtigung hinterlegt werden. Zudem ist eine E-Mail-Benachrichtigung auch über neue Inhalte auf einer bestimmten Gedenkseite (z.B. neue Fotos, Kondolenzen, Kerzen etc.) möglich. Die dazu angegebene E-Mail-Adresse muss über einen Bestätigungslink verifiziert werden (Sie erhalten dazu eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse, müssen dort den Link bestätigen, danach erfolgt die Veröffentlichung). Der Newsletter kann z.B. über einen Link in der Benachrichtigungsemail jederzeit wieder abbestellt werden.

2.10.3 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung, Widerruf und Löschung

Die Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung von Kondolenzeinträgen z.B. Kerze anzünden, Texte verfassen, sowie für Einrichtung von E-Mail-Benachrichtigungen ist Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO.

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Den Widerruf können Sie z.B. durch Klick auf den in jeder E-Mailbenachrichtigung bereitgestellten Link oder per E-Mail an kontakt@erinnern.de erklären. Bei einem Widerruf werden Ihre Daten und ggf. Ihre veröffentlichten Einträge gelöscht.

2.10.4 Datenempfänger



Für die Umsetzung unseres Trauerportals erinnern.de arbeiten wir mit dem Anbieter VRS Media GmbH & Co.KG, An der Reeperbahn 6, 28217 Bremen im Rahmen einer Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO zusammen.

2.11 Kündigungsportal

2.11.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung



Nutzer des Kündigungsportals haben die Möglichkeit dort ihre abonnierten Produkte zu kündigen. Wir erheben grundsätzlich nur die Daten, die zur Verifizierung des Abonnenten erforderlich sind. Das sind Name, Vorname und die Kundennummer. Zusätzlich benötigen wir eine E-Mail-Adresse, an die wir die Eingangsbestätigung der Kündigung mailen können.

2.11.2 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung



Wir verarbeiten die erhobenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zweck der Vertragserfüllung.

2.11.3 Zweck der Datenverarbeitung



Wir verarbeiten die erhobenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zweck der Vertragserfüllung (Kündigung des

2.11.4 Dauer der Speicherung/Kriterien zur Festlegung der Speicherdauer

Abonnements).Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur solange, wie es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Danach werden diese Daten regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung / Speicherung ist zu folgenden Zwecken erforderlich: Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und steuerlichen Vorschriften Abgabenordnung (AO). Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen grundsätzlich zehn Jahre.

2.11.5 Datenempfänger



Innerhalb des Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diesen zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Zudem können von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen, die uns bei der Vertragsabwicklung und Erfüllung von gesetzlichen Pflichten unterstützen, zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies sind Dienstleister aus den Kategorien IT-Dienstleistungen und Call-Center-Service. Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt.

3 Nutzung von Diensten, Inhalten und Angeboten Dritter

3.1 Kooperationen

3.1.1 Immobilien S. Schreck Immobilien und Wohnbau GmbH https://immobiliensprechstunde.augsburger-allgemeine.de

3.1.1.1 Schutz der Privatsphäre bei Endeinrichtungen – Cookies und ähnliche Technologien / Drittanbieter

Eine Beschreibung der eingesetzten Dienste, Anwendungen und Technologien auf diesem Portal sowie die Einstellungsmöglichkeiten hierzu finden Sie, wenn Sie am Ende der Website (im sog. Footer) auf den Link "Privatsphäre" klicken. Dort können Sie auch jederzeit Ihre Einwilligung zum Einsatz dieser Anbieter und Technologien widerrufen.

3.1.1.2 Servicebeschreibung

Wir bieten über unseren Kooperationspartner S. Schreck Immobilien und Wohnbau GmbH, Halderstraße 21, 86150 Augsburg ein kostenloses Erstgespräch für Eigentümer, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Immobilie zu veräußern an.

3.1.1.3 Datenerhebung

Bei Interesse können Sie uns über unsere Internetseite und telefonisch über unsere dazugehörige Hotline-Nummer kontaktieren. Wir nehmen dort mit Ihrer Einwilligung Ihre Kontaktdaten, bestehend aus

Vorname (freiwillige Angabe)

Nachname (freiwillige Angabe)

E-Mail-Adresse (Pflichtangabe)

auf. Zudem werden folgende Daten beim Abschicken erhoben:

Datum und Uhrzeit der Registrierung

Datum und Uhrzeit der Bestätigungsmail (Double-Opt-In-Verfahren)

Datum und Uhrzeit der Double-Opt-In-Bestätigung durch Sie.

Zur Nutzung unseres Angebots müssen Sie Ihre Einwilligung erklären, dass wir

oben genannte Daten von Ihnen erheben und speichern,

diese oben genannten Daten an unseren Immobilienexperten S. Schreck Immobilien und Wohnbau GmbH, Halderstraße 21, 86150 Augsburg per E-Mail weiterleiten,

unser Immobilienexperte S. Schreck Immobilien und Wohnbau GmbH, Halderstraße 21, 86150 Augsburg Ihre oben genannte Daten erhebt und speichert, sowie

unser Immobilienexperte S. Schreck Immobilien und Wohnbau GmbH, Halderstraße 21, 86150 Augsburg Ihre oben genannten Daten zur Vereinbarung eines kostenlosen telefonischen Erstgesprächs per E-Mail nutzt.

3.1.1.4 Ablauf

Nach dem Ausfüllen und den Versand Ihrer Kontaktdaten und Ihrer Einwilligungserklärung hierzu durch Drücken auf den Absenden-Button erhalten Sie von uns eine Bestätigungs-E-Mail. Um sicherzustellen, dass Sie der Inhaber der E-Mail-Adresse sind und eine Kontaktaufnahme wünschen, müssen Sie dies per Klick auf den Bestätigungslink bestätigen.

Damit erklären Sie sich zugleich mit der Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an unseren Kooperationspartner S. Schreck Immobilien und Wohnbau GmbH einverstanden. Die Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse ist erforderlich, damit unser Kooperationspartner S. Schreck Immobilien und Wohnbau GmbH verifizieren kann, ob Sie zum kostenlosen Erstgespräch berechtigt sind, da dieser Service von unserem Kooperationspartner nur für unsere Leser zur Verfügung gestellt wird. Im Rahmen des Erstgesprächs erhalten Sie als unser Leser auf Wunsch Auskünfte zum Ablauf eines Immobilienverkaufs, sowie zur Marktlage und können Rückfragen stellen.

3.1.1.5 Datenverarbeitende Unternehmen

S. Schreck Immobilien und Wohnbau GmbH, Halderstraße 21, 86150 Augsburg

Presse- Druck- und Verlags-GmbH, Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg

3.1.1.6 Widerruf

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der bisher erfolgten Verarbeitung berührt. Wenn die Einwilligung widerrufen wird, stellen wir die entsprechende Datenverarbeitung ein. Ihren Widerruf können Sie formfrei an uns, die

Presse- Druck-und Verlags-GmbH

Datenschutzbeauftrager

Curt-Frenzel-Str. 2

86167 Augsburg

datenschutzbeauftragter@presse-druck.de

oder unseren Kooperationspartner, die

S. Schreck Immobilien und Wohnbau GmbH

Halderstraße 21

86150 Augsburg

Telefon: 0821 - 51 47 75

E-Mail: info@schreck-immobilien.de

richten.

3.1.1.7 Datenverarbeitungszwecke

Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung gilt nur für die angegebenen Zwecke. Die gesammelten Daten können nicht für einen anderen als den unten aufgeführten Zweck verwendet oder gespeichert werden.

kostenloses Erstgespräch für Eigentümer, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Immobilie zu veräußern

3.1.1.8 Rechtsgrundlage

Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO

3.1.1.9 Ort der Verarbeitung

Dies ist der primäre Ort, an dem die gesammelten Daten verarbeitet werden. Sollten die Daten auch in anderen Ländern verarbeitet werden, werden Sie gesondert informiert.

Europäische Union

3.1.1.10 Aufbewahrungsdauer

Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden. Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

3.1.1.11 Weitergabe an Drittländer

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Drittländer findet nicht statt.

3.1.1.12 Datenempfänger

Im Folgenden werden die Empfänger der erhobenen Daten aufgelistet:

S. Schreck Immobilien und Wohnbau GmbH, Halderstraße 21, 86150 Augsburg

Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen

https://www.schreck-immobilien.de/datenschutz

3.1.2 Teilnahme an Affiliate-Partnerprogrammen

Wir sind auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse am wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann (sog. Affiliate-System).

Amazon setzt Cookies ein, um die Herkunft der Bestellungen nachvollziehen zu können. Unter anderem kann Amazon erkennen, dass Sie den Partnerlink auf dieser Website geklickt und anschließend ein Produkt bei Amazon erworben haben. Weitere Informationen zur Datennutzung durch Amazon und Widerspruchsmöglichkeiten erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des Unternehmens: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

3.1.3 Civey

Wir verwenden auf manchen unserer Seiten das Widget des Meinungsforschungsinstituts Civey GmbH, Alte Jakobstraße 85/86, 10179 Berlin. Um die datenschutzkonforme Verarbeitung Ihrer Daten beim Aufrufen des Widgets sicherzustellen, besteht ein Vertrag über gemeinsame Verantwortlichkeit mit Civey. Darin haben wir mit der Civey GmbH vereinbart, wer welche Pflichten nach der DSGVO erfüllt. Dies betrifft insbesondere die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Personen und die Erfüllung der Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 DSGVO.

Zur Wahrnehmung ihrer Rechte können Sie sich grundsätzlich an beide gemeinsam Verantwortlichen unter den hier genannten Kontaktdaten wenden. Entscheiden Sie sich zu einer Teilnahme an einer oder mehreren Umfragen, ist Civey für die Datenverarbeitung verantwortlich. Alle diesbezüglichen Anfragen zum Datenschutz richten Sie daher bitte direkt an die Civey GmbH unter kontakt@civey.com.

Civey bietet Ihnen die Möglichkeit, an spannenden Meinungsumfragen teilzunehmen und die repräsentativen Ergebnisse in Echtzeit und kostenlos einzusehen. Bei der Teilnahme an einer oder mehreren Umfragen erhält Civey nach der Zustimmung zur Datenverarbeitung die von Ihnen eingegebene Stammdaten (Geburtsjahr, PLZ, Geschlecht) sowie Ihre gewählten Antworten. Die Teilnahme an den Umfragen ist freiwillig. Um sie ggf. bei der nächsten Abstimmung wiederzuerkennen, setzt Civey ein Cookie in Ihrem Browser.

Wenn Sie an keiner Umfrage teilnehmen, werden keine personenbezogenen Daten von Civey gespeichert. Civey verwendet Ihre Daten dann lediglich anonymisiert, um allgemeine Nutzungsdaten zu aggregieren.

Weite Informationen zum Umfang der Datenverarbeitung sowie zur Speicherdauer Ihrer Daten finden Sie unter https://civey.com/datenschutz .

3.1.4 Glomex

Wir nutzen Glomex, ein Angebot der glomex GmbH mit Sitz in Unterföhring. Die glomex GmbH mit Sitz in Unterföhring ist eine 100-Prozent-Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. "glomex – The Global Media Exchange" ist ein Marktplatz für Premium-Videoinhalte. Mit ihrem "Media ExchangeService" bietet glomex eine web-basierte Plattform, auf der ein Austausch von Inhalten und Reichweite erfolgt.

Die nötige technische Infrastruktur stellt glomex in Form einer cloud-basierten Transaktionsplattform zur Verfügung. Für die Datenverarbeitung im Rahmen von Glomex sind wir gemeinsam mit der glomex GmbH verantwortlich. Wir haben dies vertraglich gemäß Art. 26 DSGVO geregelt. Danach sind wir verantwortlich für die Erhebung und Offenlegung von personenbezogenen Daten des Endnutzers durch Übertragung an glomex und seine Vertragspartner durch die Einbettung des Players in unsere Angebote. Glomex ist verantwortlich für das Abspielen der Inhalte in den Playern einschließlich von Werbung. In diesen Verantwortungsbereichen erfüllt jeder die ihm obliegenden Datenschutzrechte. Die Details können der Vereinbarung entnommen werden.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist teils Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a DSGVO, teils unser berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. Mehr zur Datenverarbeitung durch Glomex finden Sie unten in diesen Datenschutzhinweisen sowie in den Privatsphäre-Einstellungen (Privatsphäre-Link am Seitenende im sog. Footer). Über den Privatsphäre-Link können Sie auch Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerspruch oder Widerruf lässt die Zulässigkeit der in der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitung unberührt.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch die glomex GmbH, Unterföhring, finden Sie unter https://www.glomex.com/privacy-policy/.

3.2 Google AMP

In mehreren Apps und Websites von Drittanbietern, die sie mit dem Smartphone aufrufen können, finden Sie unsere Inhalte als sogenannte "AMP"-Artikel, etwa in diversen Google-Angeboten, bei Twitter oder Pinterest. AMP-Seiten sind für Mobilgeräte optimiert und werden nicht über unsere eigenen, sondern über Server von Google ausgeliefert. Sie lesen den Artikel dann auf einer Plattform von Google. Dies erkennen Sie unter anderem daran, dass in der Adresszeile Ihres Browsers eine Google-URL angezeigt wird. Auf die Verarbeitung Ihrer Daten durch Google haben wir keinen Einfluss, weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Google finden Sie hier.