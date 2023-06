Dekan Karl-Bert Matthias segnet 80 Motorradfahrer

"Mit Gottes Segen die Kurve kriegen" lautet das Motto des Geistlichen. Warum ihm die Motorradsegung so wichtig ist und welche Tradition er damit fortsetzt.

20.06.2023 | Stand: 05:50 Uhr

Vom Gottesdienst in Aach fuhr Dekan Karl-Bert Matthias am Samstag zurück, als ihn eine kleine Gruppe von Motorradfahrern kurz vor der Kurve von Weißach hinauf nach Oberstaufen überholte. Eine Fahrerin bremste vor der Kurve ab, kam ins Schleudern und stürzte. Der Unfall verlief relativ glimpflich, die Frau kam mit Schürfwunden davon. Aber es war für den Dekan ein weiterer Fingerzeig Gottes, wie schnell derzeit auf den Straßen etwas geschehen kann – und wie gut es ist, sich unter den Segen Gottes zu stellen. Das taten einen Tag später 80 Bikerinnen und Biker bei einem Motorrad-Gottesdienst vor der Pfarrkirche in Oberstaufen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.