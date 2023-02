Das deutsche Skisprung-Mixed hat bei der WM in Planica die Goldmedaille gewonnen. In der Besetzung Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger siegte Deutschland am Sonntag auf der Normalschanze vor Norwegen und Slowenien.

dpa

26.02.2023 | Stand: 19:24 Uhr