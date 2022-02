Die Hammerschmiede: Ein Kulturdenkmal in Bad Oberdorf

Historische Mühlen und Hämmer vom Bund für Heimat und Umwelt zu Kulturdenkmälern ernannt. Warum die Mühle früher in Bad Oberdorf dort genutzt wurde.

20.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Hammerschmiede im Hindelanger Ortsteil Bad Oberdorf zählt zu den beispielhaften Mühlen in Bayern. So schreibt es der „Bund Heimat und Umwelt in Deutschland“ (BHU) und sein Mitgliedsverband, der Bayerische Landesverein für Heimatpflege in einer Pressemitteilung. Beide haben „Historische Mühlen und Hämmer“ zu Kulturdenkmälern des Jahres 2022 ernannt.

Erz wurde geschmolzen und zu Waffen verarbeitet

Der Ursprung der Hammerschmiede in Bad Oberdorf, so heißt es weiter, geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Damals wurde das in den Hintersteiner Erzbergwerken gewonnene Erz in der Eisenschmelze am Ostrachknie verhüttet und in den Schmieden zu Waffen verarbeitet worden. Drei Schmieden, alle über 500 Jahre alt, „sind auch heute noch in Bad Oberdorf in Betrieb und an dem großen Wasserrad an der Außenseite zu erkennen“.

Historische Mühlen und Hämmer stellten laut BHU besondere Elemente der Kulturlandschaft dar: „Sie erleichtern bereits seit Jahrtausenden das Leben der Menschen und sind ein herausragendes Beispiel für die Verbindung von Technik und Baukunst. In der Landschaft sind sie oft identitätsstiftende Landmarken.“

Manche Mühlen und Hämmer würden noch immer oder wieder in ihrer ursprünglichen Form genutzt. Andere wiederum seien umgebaut, umgenutzt, verfallen oder vollständig aus dem Landschaftsbild verschwunden. Mit ihrem Verlust gehe sowohl materielles als auch immaterielles Kulturerbe verloren. „Als Zeugen des Müllerhandwerks und als landschaftsprägende Technikdenkmäler sind sie daher besonders schützenswert“, heißt es hierzu aus dem Landesverein und dem BHU. Vor allem die Arbeit zahlreicher ehrenamtlicher Vereine und Privatpersonen trage dazu bei, „dass diese Ensembles erhalten bleiben und ihre Bedeutung in der Öffentlichkeit vermittelt wird.“

In Bad Oberdorf eine "beispielhafte Mühle"

Der Landesverein hat neben der Hammerschmiede in Bad Oberdorf zwei weitere „beispielhafte Mühlen“ aus Bayern an den BHU übermittelt: Zum einen die Obermühle bei Bettenfeld, als eine der erhaltenen Mühlen des Rothenburger Taubermühlenweges. Zum anderen als einzige komplett erhaltene Mühle der Region die „Alte Schleif“ von Münchshofen. Im ehemaligen Glasschleif- und -polierwerk aus dem 19. Jahrhundert wurden Spiegel- und Fensterglasscheiben bearbeitet. Heute ist dort ein Museum eingerichtet.

Eine Vielzahl an ehemaligen und bestehenden Mühlen, an Mühlbächen, -kanälen, -teichen und -gräben sind laut BHU in der Datenbank für Kulturlandschaftselemente, die der Landesverein und das Landesamt für Denkmalpflege zusammen betreiben, erfasst. „Wir möchten Menschen ermutigen, sich mit der unmittelbaren Umgebung, mit ihrer Heimat zu beschäftigen. Ein erster Schritt könnte sein, die (historischen) Mühlen und Hämmer vor der eigenen Haustüre zu entdecken – und zu erkunden“, schreibt Ursula Eberhard, Referentin für Kulturlandschaft beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege.

Seit 2004 ruft der BHU zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden ein Kulturdenkmal des Jahres aus und macht mit einer begleitenden Kampagne auf wichtige Kulturlandschaftselemente aufmerksam.

