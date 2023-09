Diese Ausstellung in Oberstdorf schärft das Bewusstsein für die Natur

Magdalena Nothaft und Günther Geier wollen Bewusstsein für einen achtsamen, respektvollen Umgang mit der Natur schaffen. Ihre Exponate präsentieren sie in der Galerie Oberstdorf.

03.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Bewusstsein schaffen für einen achtsamen, respektvollen Umgang mit der Natur: Das ist das Ziel der Ausstellung „Natur Pur“ von Günther Geier und Magdalena Nothaft. In der Galerie Oberstdorf im Trettachhäusle bei der Nebelhornbahn sind momentan Gemälde, Keramiken und Skulpturen der beiden ausgestellt.

Reisen als Inspiration

Magdalena Nothaft präsentiert Acrylbilder auf verschiedenen Stoffen und Leinwänden. Bunt und abstrakt kommen ihre Bäume, Blumen und Landschaften daher. Neben der Malerei hat sich die Kunsttherapeutin in den letzten zwei Jahren überwiegend mit dem Thema Objekt beschäftigt. So gibt es zwischen den Gemälden auch Vasen und Skulpturen. Nothaft, die auch die Leiterin der Galerie Oberstdorf ist, wurde in Rosenheim geboren und lebte lange Zeit in Südafrika. „Reisen begleitet mein Leben schon immer, genauso wie Malen. Oft konnte ich mir Fotografieren auf meinen Reisen nicht leisten, so habe ich kleine Bilder auf allen möglichen alten Papieren gemalt.“

Mit 32 Leidenschaft für Kunst entdeckt

Die Bilder von Günther Geier zeigen faszinierende Landschaften und Naturstimmungen in lebendigen Farben, die den Betrachter in ihren Bann ziehen. Der ehemalige Kunst- und Musiklehrer entdeckte erst mit 32 Jahren seine Leidenschaft für die Malerei. Früher habe er tagelang draußen gesessen und mit Aquarellfarben gemalt. Heute nutzt er Fotos als Vorlage und malt mit Acryl, die Liebe zur Natur merkt man ihm und seinen Bildern deutlich an. Geier ist in Neu-Ulm aufgewachsen, heute wohnt er in Memmingen. Wenn es nach ihm ginge, sollte jeder mit Wasserfarben und Papier eine Stunde lang draußen sitzen, malen und dabei die Natur genau betrachten: „langucken“, wie er es nennt.

Obwohl der Fokus der Künstler auf den schönen Seiten der Natur liegt, beleuchtet „Natur Pur“ auch zerstörerische Aspekte. Ein Bild, das mit Acrylfarben auf einen Raumteiler gemalt wurde, erinnert an einen Vulkanausbruch.

"Natur wertschätzen statt zerstören"

Die ausgestellten Kunstwerke haben oft eine deutliche Botschaft: Die Menschen sollen „sehen was hier in der Natur schön ist, aber das auch wertschätzen, anstatt es nur zu benutzen oder zu zerstören“ so Nothaft. Geier ergänzt: „Wenn mehr Menschen intensiver in die Natur schauen, dann könnten wir uns viele Diskussionen sparen.“

Eines von Magdalena Nothafts Bildern zeigt eine Fee, die „Beschützerin der Insekten“. Neben der anmutig wirkenden, mit Acryl- und Ölfarben gemalten Frau hängt ein Plakat, das Tipps zum Schutz von Insekten gibt. Trotz des klar definierten Themas lassen die Kunstwerke genügend Raum für Interpretationen. Magdalena Nothaft und Günther Geier beantworten vor Ort gerne Fragen zu ihren Bildern und dem Thema der Ausstellung. Weitere Informationen zu den Künstlern und kommenden Ausstellungen unter: www.galerie-oberstdorf.de.

Info: Öffnungszeiten der Ausstellung in der Galerie Oberstdorf: bis Sonntag, 17. September täglich von 14 bis 18 Uhr

